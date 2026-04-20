A Monfalcone quasi 900 partecipanti alla quarta edizione della marcia “Solidarietà è Vita”.

Monfalcone ha vissuto ieri, domenica 19, una mattinata di grande partecipazione e solidarietà con la quarta edizione della marcia “Solidarietà è Vita – Trofeo Città di Monfalcone Eco Green e Cittadella della Salute – Memorial Gilberto Secco”, che ha coinvolto 889 partecipanti, oltre alle numerose persone presenti in piazza della Repubblica per gli screening gratuiti della Cittadella della Salute.

Famiglie, giovani, sportivi e cittadini hanno preso parte a un evento che unisce attività motoria, prevenzione e impegno, con un obiettivo preciso: sostenere il reparto di Cure Palliative dell’area isontina presso l’ospedale San Polo, a beneficio dei pazienti e delle loro famiglie.

“I veri protagonisti della giornata sono le persone – ha sottolineato il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan –: chi ha partecipato per lo sport, per la prevenzione e soprattutto per la solidarietà. Fondamentale il lavoro dei volontari dell’Associazione Solidarietà è Vita e di tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. La Cittadella della Salute ha registrato un grande successo, in particolare per le visite dermatologiche e senologiche. La presenza di quasi 900 partecipanti dimostra una città partecipe e solidale: come amministrazione continueremo a essere al fianco delle nostre realtà associative, sostenendole con convinzione”.

“Frutto del lavoro e dell’impegno di tutti”.

“Numerose persone sono accorse per sostenere la solidarietà, dimostrando vicinanza alle nostre attività e al reparto di Cure Palliative – ha aggiunto il presidente dell’Associazione Solidarietà è Vita, Stefano Ambrosini –. È stato un lavoro, frutto di impegno e dedizione da parte di tutti. Un ringraziamento all’amministrazione comunale per il supporto costante e per la vicinanza dimostrata. Un sentito ringraziamento per la presenza e supporto va al gruppo Alpini di Gorizia, al presidente Paolo Verdoliva e al gruppo Alpini di Monfalcone che ci supportano nella realizzazione dei nostri progetti”.

“Si è creato un rapporto importante con l’associazione, che ringrazio per il supporto e l’attenzione dimostrata verso il reparto”, ha affermato la direttrice delle Cure Palliative dell’ospedale San Polo, Marta Calligaris.

L’iniziativa, inserita nel calendario Fiasp e realizzata in co-organizzazione con il Comune di Monfalcone e con la Fidas Isontina, ha potuto contare sul contributo di numerose realtà associative e di volontariato del territorio, confermando ancora una volta il valore del lavoro di squadra e della collaborazione tra istituzioni e comunità.

Fondamentale anche il supporto tecnico-operativo della sezione monfalconese della Croce Rossa Italiana, del Gruppo Alpini di Monfalcone, del Gruppo Marciatori Millepiedi di Monfalcone, dei Teenager di Staranzano, degli Staranzano Ducks, nonché del personale della Protezione Civile, sia a livello regionale sia comunale.

In Piazza della Repubblica, è stato inoltre allestito un punto ristoro, curato dal Gruppo Alpini di Monfalcone, che ha offerto un pasto a tutti i partecipanti.

La Cittadella della Salute.

Accanto alla marcia, la Cittadella della Salute ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, offrendo gratuitamente ai cittadini attività di prevenzione, informazione e screening sanitari, con una partecipazione particolarmente elevata.

La Cittadella della Salute è stata realizzata con la collaborazione di Fidas Isontina, Croce Rossa Italiana, Croce Verde Goriziana, MACC (Mutua Assistenza Credito Cooperativo), LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) e Pontoni Udito e Tecnologia.

L’iniziativa ha inoltre ottenuto il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, di Io Sono Friuli Venezia Giulia, dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Gorizia e dell’ILL – Italian Longevity League.