Un viaggio dentro 24 dimore storiche del Friuli Venezia Giulia

Nel weekend di fine aprile 24 dimore storiche del Friuli Venezia Giulia aprono al pubblico con visite guidate.

Un viaggio nelle dimore storiche del Friuli Venezia Giulia: due giornate per attraversare secoli di storia, entrare in residenze normalmente chiuse al pubblico e scoprire un patrimonio diffuso fatto di architetture, paesaggi e memorie familiari: nel weekend del 25 e 26 aprile torna in regione il Festival delle Dimore Storiche Fvg.

Promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Fvg (Adsi), il Festival propone per questa quarta edizione ben 24 dimore aperte tra le province di Udine, Gorizia e Pordenone, confermandosi come uno degli eventi di riferimento per la scoperta del patrimonio culturale privato della regione. Come nelle precedenti edizioni, le visite saranno accompagnate dai proprietari stessi, custodi di storie, archivi e tradizioni profondamente radicate nelle comunità locali.

Tra le novità dell’edizione 2026, l’apertura di Casa Valle a Udine e di Villa Florio Maseri a Persereano di Pavia di Udine arricchisce il percorso del Festival, offrendo nuove occasioni di visita e di scoperta di luoghi finora non accessibili.

Le dimore aperte durante il Festival.

Sono diciannove le dimore in provincia di Udine:

Casa Asquini (Fagagna), Casa Foffani (Clauiano di Trivignano Udinese), Casa Valle (Udine), Casaforte Bergum (Remanzacco), Folador Di Villa Rubini (Merlana), La Brunelde Casaforte d’Arcano (Fagagna), Palazzo de Gleria (Comeglians), Palazzo Orgnani (Udine), Palazzo Pavona Asquini (Udine), Villa de Claricini Dornpacher (Bottenicco di Moimacco), Villa Florio Maseri (Persereano di Pavia), Villa Gallici Deciani (Cassacco), Villa Iachia (Ruda), Villa Lovaria (Pavia di Udine), Villa Mangilli Schubert (Marsure di Sotto di Povoletto), Villa Orgnani Linda (Plaino di Pagnacco), Villa Pace (Tapogliano), Villa Ritter de Záhony (Aquileia), Villa Vitas (Cervignano del Friuli).



Tre le dimore in provincia di Gorizia: Villa Attems (Lucinico), Villa del Torre (Romans d’Isonzo), Villa Marchese de’ Fabris (Begliano di San Canzian d’Isonzo).

Due, infine, in provincia di Pordenone: Palazzo Scolari Salice (Polcenigo) e Villa Della Donna Stoinoff (Valvasone Arzene).

Visite guidate e esperienze.

Durante le due giornate, i visitatori potranno partecipare a visite guidate, ascoltare i racconti dei proprietari ed entrare in luoghi normalmente non accessibili, vivendo le dimore come spazi vivi, profondamente legati al paesaggio e alla memoria delle comunità.

Accanto alle visite, il Festival offrirà un calendario di iniziative collaterali di varia natura — tra momenti culturali, musicali ed enogastronomici — pensate per arricchire l’esperienza del pubblico e offrire nuove chiavi di lettura delle dimore e del territorio.

Modalità di visita e informazioni.

La visita guidata alle dimore è offerta ai visitatori che aderiranno alla raccolta fondi con una donazione libera (suggerito 10 euro a persona). L’ingresso è gratuito per i minorenni accompagnati, per i soci Adsi e Amici delle Dimore Storiche, per i titolari di Disability Card e per i giornalisti accreditati.

I fondi raccolti serviranno a sostenere i progetti di valorizzazione turistica del patrimonio culturale privato di Adsi Fvg. Le visite e le eventuali iniziative si svolgeranno secondo gli orari specifici di ciascuna dimora.