Una domenica pomeriggio con la prima tappa regionale di Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2026 in piazza a Codroipo.

Un pomeriggio con la prima tappa regionale di Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2026 in piazza a Codroipo, manifestazione inserita nell’evento “Naturalmente facciamo ecosistema” con il Gran Galà di Moda. Un evento promosso dal comune di Codroipo e organizzata dall’agenzia Mecforyou, con la partecipazione dei commercianti locali e di un pubblico numeroso.

A impreziosire la serata con la loro presenza, le madrine d’eccezione Valeria e Salomè, finaliste nazionali di Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2025.

Le 21 partecipanti hanno incantato giuria e pubblico con bellezza, personalità e portamento, sfilando in abiti da sera e costumi da bagno. Un evento che è stato al tempo stesso omaggio al territorio, con i commercianti locali protagonisti attivi della sfilata di moda.

Momento di grande intensità è stato l’intervento dell’Associazione Andos di Codroipo, che ha sensibilizzato il pubblico sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, ricordando come la bellezza passi anche attraverso la cura di sé e la salute.

Le finaliste.

In finale regionale passano Anna di Azzano Decimo, che insieme alle altre finaliste regionali che sono Lisabetta di Udine e Rebecca di Udine. Riconoscimenti speciali sono stati assegnati anche a Eva di Udine “Miss Codroipo”, Anastasia di Corno di Rosazzo “Miss Codroipo c’è”. Melissa, Alice e Martina

Miss Universe, nato in California nel 1952, è uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi e inclusivi al mondo, giunto alla sua 74esima edizione. Aperto a donne sposate, con figli, in gravidanza e, da quest’anno, senza limiti di età. Unici requisiti la cittadinanza italiana e aver compiuto 18 anni.