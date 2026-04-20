Soccorrono un ferito e questi li aggredisce: violenza contro i sanitari a Monfalcone

Ancora un’aggressione nei confronti del personale sanitario: questa volta è accaduto nel parcheggio dell’ospedale di Monfalcone. Secondo quanto denunciato dalla Uil Fp Fvg, nella notte di domenica un uomo di 27 anni, in evidente stato di alterazione e con una grave ferita alla gamba, ha aggredito con violenza una dipendente della Croce Rossa e un infermiere di Asugi durante le operazioni di soccorso.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato determinante per contenere il soggetto, successivamente accompagnato in Pronto Soccorso per le cure necessarie. Grazie all’applicazione della nuova normativa sulla tutela degli operatori, l’aggressore è stato immediatamente arrestato. Entrambi i professionisti coinvolti hanno riportato lesioni con una prognosi di 5 giorni.

La posizione della Uil Fp Fvg

Il sindacato è intervenuto con fermezza per stigmatizzare l’accaduto e annunciare misure a tutela dei lavoratori. Il Segretario Generale della Uil Fp Friuli Venezia Giulia, Stefano Bressan, ha confermato che l’organizzazione sta valutando, insieme ai propri legali, l’avvio di una querela nei confronti del ventisettenne.

“Si tratta di un episodio grave, intollerabile, che dimostra ancora una volta quanto il personale sanitario operi quotidianamente in condizioni di rischio crescente. Esprimiamo apprezzamento per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, il cui operato è stato fondamentale per contenere l’aggressore, ma questo non basta”.

Secondo la nota firmata da Bressan, non è più possibile limitarsi a commentare le aggressioni a posteriori, ma è necessario intervenire subito con il rafforzamento della sicurezza nei presidi e la presenza stabile delle forze dell’ordine nei punti critici. La Uil Fp Fvg chiede inoltre protocolli chiari per la gestione dei soggetti aggressivi e il riconoscimento reale del rischio professionale. “Ogni aggressione – conclude Bressan -, non è solo un fatto di cronaca: è un fallimento del sistema”.