Tolmezzo, punto pesante a Gorizia: 0-0 in trasferta e salvezza sempre più vicina

Un punto prezioso, conquistato con ordine, sacrificio e personalità. Il Tolmezzo pareggia 0-0 sul campo della Pro Gorizia, sale a quota 40 e si avvicina a grandi passi alla salvezza matematica. In una gara intensa e combattuta, la squadra carnica porta a casa un risultato importante, ottenuto anche grazie alla risposta positiva di tanti giocatori chiamati in causa da mister Radina.

Cambio di formazione.

Il tecnico del Tolmezzo sceglie infatti una formazione profondamente rinnovata, cambiando sei undicesimi e concedendo spazio a chi aveva trovato meno minuti nelle ultime settimane. Si rivede titolare dal primo minuto Capellari, restano inizialmente a riposo De Blasi, Daniele Faleschini, Cucchiaro, Nagostinis e Nait, mentre tra i pali tocca a Beltrame prendere il posto di Cristofoli. Una scelta che alla fine si rivelerà azzeccata, perché proprio il portiere carnico sarà uno dei protagonisti assoluti del pomeriggio. In corso d’opera ci sarà il ritorno in campo dopo lunghi mesi di Osso Armellino.

Il primo tempo: avvio difficile, poi crescita

La Pro Gorizia parte meglio e prova subito a fare la partita. Il primo affondo degno di nota arriva al 10’, quando Spadera mette dentro un cross per cercare sul secondo palo Padovani, senza però trovare la misura giusta. I padroni di casa insistono e al 18’ il Tolmezzo rischia grosso in fase di costruzione: l’uscita dal basso tra Beltrame e Persello non è impeccabile, con Dembele che pressa alto e costringe i carnici a rifugiarsi in corner. Dalla bandierina nasce un’altra situazione delicata, ancora con Padovani pronto a farsi sentire sotto porta, ma la difesa ospite riesce a cavarsela.

Dopo una prima parte di gara sofferta, il Tolmezzo comincia lentamente a prendere le misure. La prima conclusione arriva attorno al 25’, quando Sabidussi prova dal limite dell’area trovando però la risposta attenta di Zitani. È un segnale della crescita della squadra di Radina, che alza il baricentro e riesce a farsi vedere con maggiore continuità.

Al 35’ è Motta a cercare l’inserimento centrale, ma il suo tentativo viene smorzato da Clemente e termina docile tra le braccia di Zitani. Poco prima dell’intervallo arriva un’altra buona opportunità per i carnici: su una palla vagante in area, Portesi si ritrova sui piedi la chance del possibile vantaggio, prova a concludere con forza ma non riesce a inquadrare lo specchio.

Ripresa e finale: resistenza e punto d’oro

La ripresa si apre ancora con la Pro Gorizia più aggressiva. Nei primi minuti salgono di tono soprattutto i padroni di casa, che costringono Beltrame a due interventi importanti. Il più difficile arriva sul tocco ravvicinato di Dembele, fermato dal portiere del Tolmezzo con una parata decisiva che tiene inchiodato il risultato sullo 0-0. È un momento delicato della partita, ma il giovane estremo difensore risponde presente con sicurezza e personalità.

Il Tolmezzo però non si limita a difendersi e prova a pungere. Nel finale è Sicco a cercare la via del gol con un diagonale insidioso, ma ancora una volta Zitani si fa trovare pronto, vincendo il duello con l’attaccante carnico. In mezzo ai tentativi ospiti, la Pro Gorizia torna a rendersi pericolosa soprattutto con Dembele, ancora tra i più attivi e pericolosi dei suoi, ma la retroguardia del Tolmezzo regge bene l’urto.

Gli ultimi minuti diventano concitati e spezzettati. Il recupero si allunga sensibilmente anche per un infortunio occorso a Nait, che costringe a una lunga interruzione. Si gioca poco e con tanta confusione, ma il Tolmezzo ha il merito di restare lucido e compatto fino al triplice fischio, difendendo un pareggio che, alla luce dell’andamento della gara, ha un valore notevole.

Per il Tolmezzo è uno 0-0 che vale molto più di un semplice punto. Quota 40 è raggiunta, il nono posto resiste e la salvezza è sempre più vicina. A tre giornate dalla fine, i carnici possono guardare avanti con fiducia. Domenica al “Fratelli Ermano” arriva il Rive Flaibano.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 31^ GIORNATA

PRO GORIZIA -TOLMEZZO CARNIA 0-0

PRO GORIZIA: Zitani, Kogoi (89’ Dukagjini), Mendia, Maletti (81’ Langella), Clemente, Jazbar, De Crescenzo, Spadera (69’ Lopez), Xhavara, Portesi (56’ Capria), Dembele. All.: Laura Fiori.

TOLMEZZO CARNIA: Beltrame, Leschiutta (63’ Nait), Faleschini G., Fabris, Capellari, Persello, Buzzi (65’ Osso), Cimador (56’ Cucchiaro), Sabidussi (78’ Sicco), Motta (84’ Nagostinis), Solari. All.: Vincenzo Radina.

ARBITRO: Andrea Gibilaro (sez. Maniago). Assistenti: Luca Filippi e Michele Gonella (sez. Trieste).

NOTE – Espulso al 93’ Langella. Ammoniti Fabris, Clemente, Nait.