Padova, omicidio nella notte: la vittima è un friulano, il punto sulle indagini

Un uomo di 48 anni, originario del Friuli (di Latisana), è stato ucciso nella notte tra domenica e lunedì a Padova, in via dei Colli. Il corpo è stato trovato poco prima della mezzanotte, con diverse ferite inferte da un’arma da taglio. A dare l’allarme sarebbero stati dei passanti.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, La vittima, trasferitasi da alcuni anni in città, lavorava come dipendente in un’azienda del settore logistico. Viveva insieme all’anziana madre e non risultava avere precedenti né segnalazioni nelle banche dati delle forze dell’ordine.

Secondo quanto emerso finora, è stato escluso il movente della rapina. Gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dalla Procura, stanno quindi concentrando le indagini su altre possibili piste, nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e individuare il responsabile. Prosegue intanto la ricerca dell’arma del delitto, un oggetto da taglio utilizzato per colpire mortalmente il 48enne.