Distaccamento di Cividale in emergenza: la protesta dei vigili del fuoco

La protesta per la situazione del distaccamento dei vigili del fuoco di Cividale.

Con l’intenzione di portare all’attenzione pubblica, nonché degli amministratori locali e delle alte cariche politiche, la situazione in cui versa il distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Cividale, giovedì 17 novembre il sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo ha indetto presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine uno sciopero, scattato alle ore 16 e protrattosi fino alle 20 alla mobilitazione ha aderito gran parte del personale operativo. In mattinata, a partire dalle ore 9, era stato invece organizzato un sit-in davanti al distaccamento cividalese: vi hanno preso parte vigili del fuoco di Udine, appoggiati dai colleghi di Pordenone e Gorizia.

Lo rendono noto il segretario regionale Conapo Damjan Nacini e il segretario provinciale di Udine Cristian Fumagalli, che a nome del sindacato ringraziano sentitamente il sindaco di Cividale, Daniela Bernardi, e il vicesindaco Roberto Novelli, presenti insieme a dodici sindaci del territorio, a cominciare dalle Valli del Natisone, area di competenza del distaccamento di Cividale.

Sia lo sciopero che la manifestazione mattutina sono stati dunque un successo: la forte partecipazione è stata determinante per porre in piena evidenza la gravità delle carenze accusate dai pompieri in organico; carenze che pesano fortemente sull’area del Cividalese, in quanto il Comando di Udine ricorre costantemente alla chiusura del distaccamento attivato molti anni fa su disposizione ministeriale, non riuscendo nei numeri a garantire la presenza di vigili del fuoco operativi in tutta la provincia: tutto questo, fa notare il Conapo, si traduce in un pesante disservizio per la comunità locale, considerato il prolungarsi dei tempi di raggiungimento dei luoghi in cui si manifesti la necessità di intervenire.

Il Conapo ringrazia la senatrice Tatjana Rojc (PD), subito attivata per sollecitare una soluzione del problema presentando un’interrogazione al Ministro dell’Interno, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che per impegni precedentemente presi non ha potuto essere presente ma ha fatto pervenire il suo saluto e la sua vicinanza tramite il consigliere regionale Elia Miani (Lega),presente anche Cristiano Shaurli (Pd) , i consiglieri FVG Ilaria Dal Zovo (Cinque stelle) e Diego Bernardis (Lega), anche loro impegnati in riunioni istituzionali ma attenti alla problematica. “Ringraziamo il Segretario Generale David Svarc e il Presidente Anton Drenik del sindacato SPGS dei Vigili Del Fuoco della Slovenia i quali in una lettera hanno espresso tutta la loro solidarietà e vicinanza allo sciopero del Conapo. Ora – concludono Nacini e Fumagalli – si aspetta che la politica metta in campo tutte le forze e le iniziative necessarie per rendere il distaccamento di Cividale nuovamente operativo H 24, 365 giorni all’anno, garantendo così un’immediata risposta nel soccorso tecnico urgente“.