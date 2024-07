Mail per la Tari ai cittadini di Cividale, è una truffa.

Era capitato a Udine, ora capita anche a Cividale del Friuli: mail inviate ai cittadini come sollecito per il pagamento della Tari, ma non sono vere, si tratta di una truffa. I cividalesi hanno segnalato l’arrivo di queste comunicazioni al Comune, che si è subito premurato di pubblicare sui social e sul sito istituzionale avvisi invitando le persone a non pagare.

“In seguito a segnalazioni di ricezione di email inviate da un soggetto terzo, che sollecita il pagamento della Tassa sui rifiuti anno 2023 – 2024, riportando le coordinate IBAN su cui effettuare il bonifico – scrive il Municipio -, segnaliamo che le mail aventi ad oggetto ” SOLLECITO PAGAMENTO”, TARI ANNO 2023 – 2024, NON sono state inviate dal Comune di Cividale del Friuli né dalla Net Spa”.

“Invitiamo tutti i cittadini/e a NON tener conto di queste mail e a NON effettuare alcun versamento a favore di tale soggetto. Gli uffici sono a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle comunicazioni ricevute”.