L’Ecomuseo Il Cavalir di Fagagna inaugura la mostra d primavera 2024: “Il mondo agricolo ieri e oggi”.

L’Ecomuseo Il Cavalîr di Fagagna è pronto a inaugurare la grande mostra della primavera 2024: sabato 27 aprile, alle 11, la presidente del museo Anna Baldo e il sindaco Daniele Chiarvesio apriranno le porte della Sala Esposizioni (piano terra del palazzo municipale) a “Il mondo agricolo ieri e oggi”, curata dal Circolo Fotografico f/64 di Casarsa.

“Come s’intuisce – spiega il presidente della Proloco Casarsa Antonio Tesolin, assieme al coordinatore del Circolo fotografico Gianni Stefanon –, la mostra spazia nel tempo dalla società contadina degli anni ’20 fino ai nostri giorni. Le immagini “storiche” provengono dall’archivio del Circolo stesso, dal Craf di Spilimbergo e dall’archivio della Cantina Sociale “La Delizia”.

Una sezione a sé è riservata al maestro Elio Ciol che, con le sue liriche fotografie: “Ci riporta ai tempi passati raccontandoci una società che oggi non c’è più”, dicono ancora Tesolin e Stefanon. Oltre alle fotografie di alcuni dei componenti del Circolo fotografico, sono esposti scatti del fotografo udinese Fabrizio Zanfagnini, che ha accettato di partecipare all’esposizione con alcune sue opere». Il critico d’arte Angelo Bertani ha curato la presentazione della sezione fotografica dedicata a Ciol e lo storico Marco Salvadori la presentazione ufficiale della mostra.

La mostra, anticipa la presidente dell’Ecomuseo Baldo, è stata divisa in sezioni o capitoli, che aiutano a percorrere agevolmente le tappe del cambiamento della società e della tecnologia negli anni. “E perciò, per l’affinità con gli obiettivi del nostro Ecomuseo e con l’attività di recupero della memoria che proponiamo quotidianamente in Cjase Cocèl – precisa –, abbiamo voluto proporre per il pubblico fagagnese e per tutti i visitatori questo prezioso e interessantissimo viaggio nella storia attraverso le immagini”.

La mostra sarà aperta poi tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 fino al 23 giugno.