Il 23 luglio il concerto di Alessandra Amoroso a Villa Manin.

Il 23 luglio 2025, alle ore 21.30, Alessandra Amoroso sarà protagonista a Villa Manin di Codroipo con il suo attesissimo “Fino a Qui Summer Tour 2025”. Dopo aver conquistato i palasport italiani, la celebre cantante pop torna a esibirsi all’aperto in alcune delle location più suggestive d’Italia, chiudendo la tournée a settembre a Napoli in Piazza del Plebiscito.

L’unica tappa in Friuli Venezia Giulia sarà quindi un’occasione imperdibile per i fan della cantante, che da anni domina le classifiche italiane. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e presso le biglietterie in loco, attive a partire dalle 18.30 in Piazza dei Dogi, con due ingressi al pubblico previsti alle 19.00 (da Piazza dei Dogi e da Via dei Dogi). Per chi arriva in auto è possibile prenotare il parcheggio online su parkforfun.com. Ulteriori dettagli sono disponibili su www.azalea.it.

Il tour segue l’uscita del nuovo album di Alessandra, “Io non sarei”, pubblicato il 13 giugno 2025 sotto la direzione artistica di ZEF. Un progetto che racconta le diverse sfumature musicali dell’artista, spaziando dalla musica latina al pop fino al soul, rappresentando una nuova fase artistica in cui Amoroso esplora la consapevolezza personale e il cambiamento interiore.

Alessandra Amoroso ha raggiunto la fama nel 2009 vincendo l’ottava edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Da allora ha pubblicato nove album, sette dei quali entrati direttamente al primo posto della classifica FIMI, e ha venduto oltre 3 milioni di copie certificate. La sua carriera è stata premiata con numerosi riconoscimenti tra cui undici SEAT Music Awards, due MTV Awards e due MTV Europe Music Awards come miglior artista italiana e dell’Europa meridionale.