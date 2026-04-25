Verso la Viarte: un percorso culturale in attesa del grande evento

Un maggio ricco di incontri nel territorio del monte Quarin con la rassegna Verso la Viarte, un calendario di appuntamenti culturali che condurranno all’evento di punta delle attività dell’Associazione Amîs da Mont Quarine: la Viarte, prevista domenica 24 maggio.

Si inizia con tre appuntamenti dello spettacolo Mi Visi… della Compagnia Sot la Nape APS di Varmo, in memoria del terremoto del Friuli. Domenica 3 maggio l’iniziativa sarà portata nelle Case di Riposo Rosa Mistica alle ore 10:30 e “La Cjase” alle ore 15:30, a Cormons, per coinvolgere gli anziani nel progetto e contribuire a creare una rete di inclusione per tutte le fasce d’età. Lo spettacolo sarà poi riproposto con ingresso libero e aperto a tutti mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 20:30, presso la chiesa di Santo Stefano a Giassico.

Arte e benessere: land art e bagni di foresta

Domenica 10 maggio, alle ore 11, appuntamento con l’arte per l’inaugurazione delle opere di Land Art dell’artista Rodolfo Liprandi, con ritrovo nel parcheggio all’ingresso di Giassico. L’evento è realizzato in collaborazione con AESON LIMINAL, un percorso triennale di land art, forma di espressione che unisce arte e paesaggi naturali.



Nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 alla scoperta dello Shinrin Yokudō: l’approccio ITALO-GIAPPONESE ai Bagni di Foresta, a cura dalla Stazione di Terapia Forestale FVG-ITALIA, Eco&Salute Soc. Coop. – Servizi ecosistemici per la Salute Umana. Il ritrovo è previsto nell’area festeggiamenti di Visinale del Judrio. Prenotazione obbligatoria al numero 339 311 6666 oppure tramite la mail [email protected] per un massimo di 20 partecipanti e costo di 21€ a persona.

Un weekend tra partecipazione e memoria collettiva

Un weekend non solo di scoperta ma anche di partecipazione attiva quello di sabato 16 e domenica 17 maggio. Sabato dalle ore 9:30, in piazza XXIV Maggio a Cormons, arriva Marco Cavallo, il destriero azzurro di legno e cartapesta creato da Vittorio Basaglia insieme ai pazienti dell’ospedale psichiatrico di Trieste. I partecipanti di tutte le età scopriranno la storia e il presente dell’opera e dalle ore 10 avranno l’occasione di mettere le “mani in pasta” nel laboratorio creativo a ingresso libero curato dal Museo Mini Mu e promosso dall’associazione Oltre Quella Sedia, dando vita a uno speciale e personale punto di vista sulla scultura.



L’iniziativa è volta a sensibilizzare le nuove generazioni su un tema che riguarda tutti noi anche oggi: la storia dei diritti, delle diseguaglianze, della ricerca della libertà. Domenica, sempre a Cormons, alle 14:30 da piazza XXIV Maggio, partirà un percorso storico-culturale con letture sceniche, per trasmettere la memoria del territorio non solo ai cittadini e alle nuove generazioni, ma anche ai turisti. L’arrivo è previsto alla Casa dei Pini, nel Mini Museo della vita collinare Eraldo Sgubin.



Il progetto, che si svolge in concomitanza con la Setemane de Culture Furlane della Società Filologica Friulana, intende portare in scena la storia di piazza XXIV Maggio, il salotto della cittadina collinare, e dei tanti personaggi che l’hanno animata, contribuendo a creare la storia della comunità. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere alla e-mail [email protected] o al numero 328 1233368 entro il 15 maggio. Seguirà brindisi.

La kermesse si conclude a ritmo di musica lunedì 18 maggio, alle ore 21: la cantautrice americana Tori Sparks si esibirà presso la Cantina Gradnik di Cormons. L’ingresso al concerto è gratuito.

Comunità, tradizioni e valorizzazione del territorio

“Queste attività culturali confermano la volontà dell’Associazione Amîs da Mont Quarine nel coinvolgere i cittadini e i turisti di tutte le fasce d’età e hanno l’obiettivo di portare avanti le nostre tradizioni e far conoscere la storia del nostro meraviglioso territorio”, spiega la presidente Melita Barbetti. “Inoltre, tutti gli esercizi commerciali, in attesa dell’evento clou del 24 maggio, contribuiranno a mantenere viva l’atmosfera con iniziative e con l’abbellimento di negozi ed esercizi, ‘vestendo’ Cormons a tema Viarte e dando il benvenuto alla bella stagione”.

“Un programma che si rinnova e si rafforza ogni anno”, racconta la vicepresidente Elena Gasparin. “I momenti difficili che stiamo vivendo e che il nostro territorio ha vissuto nell’ultimo anno non devono essere motivo di arresto ma, al contrario, simbolo di resilienza e nuova cura per stare accanto a tutta la comunità”.