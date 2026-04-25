Avviato il percorso per la costituzione dell’Ecomuseo del Noncello

Si è tenuta nell’aula del Consiglio comunale di Porcia la nuova assemblea del Contratto di Fiume Noncello, che ha avuto come focus principale la costituzione dell’Ecomuseo del Noncello, una delle azioni più rilevanti previste all’interno del Contratto.

L’Ecomuseo rappresenta un progetto strategico per la sua natura trasversale, che coinvolge tutti i soggetti sottoscrittori, ed è inoltre inserito tra i progetti principali di Pordenone Capitale italiana della Cultura, il cui dossier é fortemente legato alla cultura dell’acqua per la presenza – prima volta in Italia – del contributo della comunitá tematica del contratto di fiume.

L’assemblea.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti dei Comuni coinvolti, i sottoscrittori, l’università di Udine e i referenti tecnici di Pordenone Capitale della Cultura 2027.

“L’Ecomuseo del Noncello è un progetto di grande valore perché mette in relazione ambiente, cultura, identità territoriale e capacità di fare rete tra istituzioni e comunità. Attraverso questo percorso vogliamo rendere il Noncello sempre più leggibile, riconoscibile e vissuto come patrimonio comune, rafforzando al tempo stesso la consapevolezza ambientale e il legame del territorio con il suo fiume”, è il commento dell’assessore all’Ambiente Mattia Tirelli.

Nel corso dell’incontro sono stati delineati i primi profili del progetto, sia sotto il punto di vista dei contenuti sia per quanto riguarda i luoghi individuati lungo il percorso del Noncello all’interno dei tre Comuni, dove l’Ecomuseo prenderà forma come museo diffuso e itinerante. Per il Comune di Pordenone sono stati indicati l’area delle antiche mura e il Museo di Storia Naturale Silvia Zenari.

L’assemblea ha inoltre consentito di approfondire il cronoprogramma finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico autonomo, destinato a rappresentare il cuore dell’Ecomuseo e a rafforzarne la capacità operativa, anche sotto il profilo della raccolta di finanziamenti e dell’intercettazione di risorse.