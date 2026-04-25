Una passeggiata tra chiese, natura e storia: ecco il nuovo percorso di Rivignano Teor

Domenica 26 aprile alle ore 9.30 Rivignano Teor si prepara a vivere una mattinata all’insegna del movimento, della scoperta del territorio e della salute con l’inaugurazione del nuovo percorso “Un’avventura tra le meraviglie di Rivignano Teor”, inserito nel progetto regionale “10mila passi di Salute”.



L’appuntamento è fissato presso il Centro polifunzionale in via Roma, punto di partenza di un itinerario pensato per coinvolgere cittadini di tutte le età, famiglie e appassionati di attività all’aria aperta.

Il programma dell’inaugurazione

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Fabrizio Mattiussi, del presidente di Federsanità ANCI FVG Giuseppe Napoli e della segretaria regionale di Federfarma FVG Paola Antonaz.



Seguirà l’intervento del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, insieme agli approfondimenti sul Piano regionale della Prevenzione e sui risultati del progetto “10mila passi di salute”, con i contributi tecnici di Andrea Iob e Tiziana Del Fabbro.



A chiudere la parte istituzionale sarà la vice sindaca Sara Bettuzzi, che presenterà nel dettaglio il percorso. Dopo il taglio del nastro, spazio alla passeggiata guidata aperta a tutti, accompagnati dalle associazioni del territorio.

Il percorso.

Il percorso parte dal Centro Polifunzionale in via Roma, a Teor, di fronte al monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, ricordo del sacrificio dei soldati e della popolazione locale durante il conflitto; si prosegue, in direzione Driolassa, lungo il percorso ciclopedonale posto a fianco della strada (SP 56). Imboccando via Don G. Monticoli, lungo un tratto di marciapiede, si incontra la chiesa di San Marco del XVIII secolo (1745-1751), edificata su una chiesa preesistente, consacrata nel 1778.



L’itinerario continua lungo uno sterrato stabilizzato, fino alla passerella sul Fiume Stella, che collega il Comune di Rivignano Teor con il comune di Pocenia, di recente costruzione, ad uso esclusivamente ciclopedonale. La struttura è ad un’unica campata, con appoggio esterno al sedime del fiume, è costituita da un impalcato metallico. Rientrando verso la frazione di Chiarmacis, al centro del paese, incontriamo la chiesetta di Sant’Andrea Apostolo, risalente al periodo romano: all’interno si possono ammirare interessanti affreschi e alcune sinopie che rappresentano una serie di velieri, che testimoniano la navigabilità del fiume Stella e la possibile presenza di un porto fluviale a Chiarmacis.



Quindi, si prosegue verso Rivarotta, costeggiando il tratto autostradale, lungo un percorso di collegamento in mezzo alla campagna fino a raggiungere la località casali Pedrina, uno dei luoghi a carattere manifatturiero dell’età romana, che è stato scoperto grazie al ritrovamento di un’antefissa con testa di Gorgone e di una testina fittile, reperti che suggeriscono l’esistenza di fornaci specializzate nella produzione di terrecotte ornamentali. Rientrando verso Driolassa lungo un percorso sterrato, si incontra l’edicola campestre dedicata a San Marco, eretta nel 1927 e meta dei fedeli durante le rogazioni.



Si prosegue poi attraverso la campagna che collega Driolassa con Teor, sempre su strada bianca, verso il centro abitato di Teor. Costeggiando gli impianti sportivi, nell’ultimo tratto ciclopedonale posto a fianco strada, si raggiunge il Centro Polifunzionale, punto di partenza e di arrivo di questa bella avventura a cielo aperto tra le meraviglie di Rivignano Teor.

Un progetto regionale per il benessere

L’iniziativa è promossa dal Comune di Rivignano Teor insieme a Federsanità ANCI FVG, nell’ambito del programma “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute” (2019-2026), sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Piano regionale della Prevenzione – Comunità Attive.



Un progetto di ampio respiro che coinvolge ben 138 Comuni su 215, per un totale di 129 percorsi diffusi su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di incentivare stili di vita sani e attivi. Fondamentale anche il contributo delle realtà locali, tra cui il Distretto del Commercio “Riviera friulana”, la Fiera dei Santi di Rivignano, Calcio Teor, STAI “Stella, Boschi, Laguna” e l’Università della Terza Età.