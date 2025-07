Tara Dragas, capolavoro in Coppa del Mondo: si prende oro e bronzo

Tara Dragas brilla alla World Cup di Milano.

Due medaglie per Tara Dragaš alla tappa conclusiva della World Cup di ginnastica ritmica al Forum di Assago: la ginnasta dell’Associazione Sportiva Udinese e portacolori delle Fiamme Oro ha conquistato l’oro nella finale al nastro e il bronzo alla palla.

Un risultato di grande rilievo, anche perché tra le prime otto classificate dell’all-around, la diciottenne friulana è l’unica atleta senza esperienza olimpica. Nella classifica generale si è piazzata al quinto posto, ma ha saputo distinguersi soprattutto nelle finali di specialità.

Nel nastro, Tara ha ottenuto un punteggio di 28.800 grazie a un’esecuzione pulita, espressiva e tecnicamente solida, centrando così il suo primo oro in Coppa del Mondo. Nella finale alla palla, attrezzo considerato meno congeniale per lei, ha conquistato un’importante medaglia di bronzo con un punteggio di 29.400.

Più sfortunata la finale con le clavette, dove una piccola imprecisione le ha impedito di lottare per il podio: il punteggio di 27.500 l’ha collocata al sesto posto. Penalizzante anche l’esercizio al cerchio nell’all-around, compromesso da un errore nell’ultimo lancio, che ha fatto perdere un punteggio di rischio rilevante.

Nonostante le difficoltà, la ginnasta ha mostrato grande determinazione e continuità di rendimento, chiudendo con un bilancio complessivamente positivo. “La doppia medaglia di Tara è un risultato straordinario, che ci riempie di orgoglio – ha commentato il presidente dell’ASU, Alessandro Nutta –. Tara ha dimostrato, ancora una volta, non solo le sue qualità tecniche, ma anche la crescente maturità in pedana. Il suo doppio successo è il frutto di un percorso di crescita, costruito giorno dopo giorno con serietà, passione e spirito di sacrificio”.

Soddisfatta anche la mamma e allenatrice Špela Dragaš: “Brava Tara! La vittoria davanti a un’arena piena è stata un’emozione unica, meritata per il lavoro e l’impegno quotidiano. Il quinto posto nell’all-around, ma ancor di più le due medaglie, confermano la sua crescita. Tara sta dimostrando di essere pronta per sfide sempre più grandi. Risultati che si devono senz’altro al suo impegno ma che non sarebbero possibili senza una società come ASU che è sempre al nostro fianco e alla competenza di tutto lo staff tecnico, che ringrazio”.

Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi impegni: la ginnasta friulana sarà in pedana alla World Challenge Cup di Cluj-Napoca dal 25 al 27 luglio e, subito dopo, dal 1° al 3 agosto, sarà a Udine per un collegiale internazionale ospitato dall’ASU. Tutto in preparazione dei Campionati del Mondo in Brasile, in programma tra un mese, dove Tara potrebbe rappresentare l’Italia in tutti e quattro gli attrezzi.