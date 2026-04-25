Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 26 aprile

Il meteo in Friuli.

Una giornata dal sapore quasi estivo attende il Friuli Venezia Giulia nella giornata di domenica 26 aprile, con condizioni meteo generalmente stabili e un clima mite su gran parte del territorio. Secondo le previsioni la giornata si aprirà con cieli in prevalenza sereni, una condizione che si manterrà anche nelle ore centrali, favorendo attività all’aperto e spostamenti senza particolari disagi.

I venti saranno deboli a regime di brezza, contribuendo a rendere il clima ancora più gradevole. Le temperature registreranno una marcata escursione termica tra notte e giorno. In pianura si partirà da valori minimi compresi tra 7 e 10 gradi, per raggiungere massime tra 24 e 27 gradi. Sulla costa, invece, le minime si attesteranno tra 11 e 14 gradi, con massime comprese tra 20 e 23 gradi.



Nel corso della serata il cielo tenderà a diventare poco nuvoloso per il passaggio di velature alte, a tratti anche consistenti, ma senza fenomeni associati.