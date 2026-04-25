Centinaia di studenti pronti a scendere in campo a Villa Manin per il Rugby Tag

Lunedì 27 aprile torna la quinta edizione di “Tagghiamo la Scuola FVG”, la manifestazione dedicata al rugby senza contatto che coinvolge centinaia di studenti di ogni ordine e grado. L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Manin, cuore dell’iniziativa organizzata dall’asd OverBugLine in collaborazione con la UISP.

Un progetto educativo che dura tutto l’anno

La giornata conclusiva rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato già a ottobre, che ha portato il rugby nelle scuole del territorio attraverso la formula del TAG Rugby, una versione senza contatto pensata per favorire inclusione, sicurezza e partecipazione.



Il progetto ha coinvolto le classi quarte e quinte delle scuole primarie, le secondarie di primo grado e i primi due anni delle superiori, con lezioni svolte durante l’orario scolastico grazie alla collaborazione con i referenti delle attività motorie. A guidare gli allenamenti è stato il direttore tecnico Riccardo Sironi, impegnato nelle palestre degli istituti aderenti.

Una grande festa dello sport

La manifestazione del 27 aprile avrà carattere non competitivo e sarà un momento di incontro e condivisione tra gli studenti, che potranno mettere in pratica quanto appreso durante l’anno. Il TAG Rugby, infatti, elimina il contatto fisico, rendendo il gioco accessibile a tutti.



Gli alunni arriveranno a Villa Manin in pullman e daranno il via agli incontri alle ore 9.00, per poi rientrare a scuola entro la fine della mattinata. A ciascun partecipante sarà consegnata una t-shirt celebrativa, differenziata per istituto.

Le scuole partecipanti da tutto il territorio

Saranno numerosi gli istituti coinvolti, provenienti da diverse aree della regione e non solo. Tra questi, le scuole secondarie di secondo grado di Codroipo, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Spilimbergo, oltre al Malignani e al Volta di Udine. Presenti anche le secondarie di primo grado di Basiliano, Lignano Sabbiadoro, Sedegliano e il Volta di Udine.



L’iniziativa rientra nel programma “Vola Alto Con Lo Sport”, promosso dal CONI e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e si arricchisce quest’anno di nuove attività. Tra queste, la presenza di due simulatori di volo messi a disposizione dall’istituto aeronautico Nobile di Fagagna, che offriranno agli studenti un’esperienza immersiva durante la giornata.

Il concorso tra creatività e sogni di volo

Tra le novità dell’edizione 2026 anche un concorso artistico che ha coinvolto tutte le classi partecipanti. Gli studenti hanno realizzato elaborati sul tema “Rugby e il volo in ogni sua forma”, che saranno esposti proprio durante la giornata a Villa Manin.

I vincitori del concorso, due ragazzi/e (estratti a sorte nella classe vincitrice) per la primaria, due per la secondaria di primo grado e due per la secondaria di secondo grado. Il primo o la prima sorteggiatoa di ogni livello scolastico, un volo in aereo presso l’Aeroclub Friulano di Campoformido e il secondo una lezione su di un simulatore di volo presso l’Istituto Nobile di Fagagna.