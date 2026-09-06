Andos Codroipo festeggia 20 anni: 250 socie e un sostegno concreto alle donne operate al seno

Vent’anni di attività al fianco delle donne, tra prevenzione, assistenza e solidarietà. Il comitato Andos di Codroipo ha celebrato il ventesimo anniversario dalla fondazione, un traguardo raggiunto da una realtà che oggi conta circa 250 socie ed è diventata un punto di riferimento sul territorio per le donne operate al seno.

Alla celebrazione ha preso parte anche l’assessore regionale alla Salute e alle Politiche sociali Riccardo Riccardi, intervenuto durante la Santa Messa celebrata da monsignor Ivan Bettuzzi. Nel corso della funzione sono stati amministrati anche quattro battesimi, una coincidenza che ha accompagnato simbolicamente l’anniversario dell’associazione.

“Ci sono momenti in cui il valore di una comunità emerge con particolare forza: oggi, accanto alla celebrazione dei vent’anni di attività dell’Andos di Codroipo, abbiamo visto insieme la forza della vita, rappresentata dai quattro bambini battezzati, e quella della solidarietà, che da vent’anni accompagna tante donne nel percorso della malattia e della cura. È questa capacità di stare accanto alle persone, prima, durante e dopo la malattia, che rende prezioso il lavoro dell’associazione”, ha commentato Riccardi.

Un punto di riferimento per circa 250 socie

Il comitato codroipese, presieduto da Donatella Colomba, porta avanti attività di sostegno alle donne operate al seno e iniziative dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui temi della salute.

“L’Andos – ha aggiunto Riccardi – ci ricorda che la salute non è soltanto una questione di strutture, prestazioni e tecnologie. È anche relazione, ascolto, accompagnamento e capacità di non lasciare sole le persone nei momenti più difficili. Per questo il volontariato rappresenta una componente preziosa del nostro sistema di salute e di welfare: non sostituisce i servizi sanitari, ma li completa con una dimensione umana che fa la differenza”.

Tra i progetti attualmente portati avanti dall’associazione c’è anche la consegna agli ospedali di Palmanova e Latisana di una sonda per l’individuazione del linfonodo sentinella durante gli interventi chirurgici, prevista nel mese di ottobre.

Uno strumento destinato quindi a tradurre l’attività di raccolta fondi e sensibilizzazione dell’Andos in un aiuto concreto per le strutture sanitarie del territorio.

“Quello dell’Andos è un impegno che guarda contemporaneamente alla persona e al sistema – ha concluso Riccardi – perché investire nella prevenzione, sostenere le donne e contribuire a migliorare gli strumenti a disposizione dei professionisti significa rafforzare una sanità che mette al centro la persona. I vent’anni del comitato di Codroipo sono un patrimonio costruito giorno dopo giorno da volontarie, socie e sostenitori e rappresentano un esempio di quella responsabilità condivisa di cui una comunità ha bisogno”.

Alla celebrazione erano presenti anche l’assessore alla Salute del Comune di Codroipo Paola Bortolotti e il presidente della Lilt Giorgio Arpino.