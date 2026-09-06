Schianto tra auto e moto nel Vicentino, morto un 33enne di Campoformido

Tragico incidente nel pomeriggio di sabato 5 settembre lungo la Statale 47 a Solagna, nel Vicentino. A perdere la vita è stato Gerardo Valitutto, 33 anni, residente a Campoformido e originario della provincia di Salerno. Il giovane stava viaggiando in moto verso Bassano del Grappa quando è rimasto coinvolto in un violento scontro con un’automobile.



L’incidente si è verificato lungo via Torre, nel territorio comunale di Solagna, nei pressi dello stabilimento Euroacciai e a poca distanza dalla deviazione per il centro del paese. Valitutto era in sella a una Honda CBR 1000 e procedeva in direzione Bassano quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Subaru Impreza che arrivava dalla direzione opposta.

La collisione è stata particolarmente violenta e la motocicletta è stata praticamente distrutta. Parti del mezzo sono finite sulla carreggiata per diversi metri e anche la forcella si è staccata, andando a colpire una Dacia che percorreva la stessa strada provenendo da nord, nella medesima direzione del motociclista.



Pesanti anche i danni riportati dalla Subaru, soprattutto nella parte anteriore, con il parabrezza infranto e la fiancata sinistra danneggiata. Coinvolta nello schianto anche la Dacia, mentre gli occupanti delle due vetture non avrebbero riportato conseguenze fisiche.

Inutili i tentativi di rianimazione

Dopo l’impatto, il 33enne è stato sbalzato a diversi metri dal punto della collisione. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.Era stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero del Suem di Treviso, successivamente fatto rientrare.



Per Gerardo Valitutto non c’è stato nulla da fare e il personale sanitario non ha potuto che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati dei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica e stabilire le cause dello schianto.