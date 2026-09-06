Sagre e feste locali, in arrivo oltre 2,2 milioni: apre il bando regionale

Oltre 2,2 milioni di euro per sostenere Pro Loco, parrocchie, fondazioni e associazioni impegnate nell’organizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali in Friuli Venezia Giulia. Il nuovo bando regionale, approvato dalla Giunta, sarà aperto entro il mese di settembre e metterà a disposizione complessivamente 2.258.544,85 euro per il triennio 2026-2028.

“Entro settembre si aprirà il bando regionale da oltre 2,2 milioni di euro per sostenere le Pro Loco, le parrocchie, le fondazioni e le associazioni senza fini di lucro che promuovono e sostengono sagre, feste locali e fiere tradizionali. Si tratta di iniziative che custodiscono identità, tradizioni e socialità delle nostre comunità locali: con queste risorse vogliamo sostenere strutture e spazi più accessibili, sicuri ed efficienti, sia per lo svolgimento delle manifestazioni sia per l’attività dei soggetti che le promuovono”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Cristina Amirante, dopo il via libera della Giunta al provvedimento.

Finanziati acquisti, ampliamenti e manutenzioni straordinarie

Il bando punta in particolare a sostenere gli interventi più importanti sul patrimonio immobiliare utilizzato dalle realtà associative e dagli enti che organizzano manifestazioni sul territorio.



“Il bando sostiene innanzitutto gli interventi di maggiore consistenza sul patrimonio immobiliare: l’acquisto di immobili o impianti fissi destinati a sede legale o operativa, gli ampliamenti degli edifici e gli interventi di manutenzione straordinaria – chiarisce Amirante -. Sono inoltre finanziabili opere di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento alle normative vigenti. Gli interventi devono riguardare immobili o impianti ubicati in Friuli Venezia Giulia, di proprietà dei beneficiari e destinati a loro sede, oppure utilizzati per le manifestazioni”.



Potranno presentare domanda Pro Loco, parrocchie, fondazioni e associazioni senza fini di lucro che abbiano sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia. Il contributo regionale potrà coprire il 100 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 70mila euro, mentre non saranno accettate richieste relative a interventi di importo inferiore ai 10mila euro.

Una sola domanda per ogni richiedente

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda e, per ciascun immobile, sarà possibile inoltrare una sola richiesta di contributo. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente online attraverso il sistema regionale “Istanze OnLine”.



Gli interventi potranno partire solamente dopo la presentazione della richiesta. Per la formazione della graduatoria saranno valutati diversi elementi, tra cui la tipologia dell’intervento e dell’immobile interessato, il livello di accessibilità, la sostenibilità ambientale e sociale, gli eventuali contributi già ottenuti attraverso i precedenti bandi previsti dalla legge regionale 7/2019 e la dimensione economica del soggetto richiedente.



Tutti i dettagli relativi al bando, comprese le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande, saranno pubblicati a breve sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, nella pagina dedicata al canale contributivo. Nello stesso spazio saranno disponibili anche i riferimenti per ottenere assistenza tecnica.