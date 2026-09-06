Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 7 settembre

Il meteo in Friuli.

Sarà un lunedì dal sapore ancora decisamente estivo in Friuli Venezia Giulia. La giornata del 7 settembre sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili su gran parte della regione, con temperature elevate per il periodo e valori massimi che in pianura potranno raggiungere i 33 gradi.

Su pianura e costa il cielo si manterrà poco nuvoloso per gran parte della giornata, con condizioni favorevoli anche nelle ore pomeridiane. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 21 gradi in pianura, mentre lungo la costa oscilleranno tra 22 e 24 gradi. Nel corso del pomeriggio il caldo si farà sentire soprattutto nelle zone interne, dove le massime saranno comprese tra 31 e 33 gradi. Sul litorale si prevedono invece valori leggermente più contenuti, tra 29 e 31 gradi. Temperature, dunque, superiori alla media climatologica del periodo.

Situazione leggermente diversa sulla zona montana, dove la mattinata trascorrerà con tempo stabile. Dal pomeriggio è però atteso un aumento della variabilità, con la possibilità di qualche locale rovescio o temporale verso sera, fenomeni che risulteranno più probabili soprattutto in Carnia.

Tra la notte e le prime ore del mattino sulla costa e sulla pianura orientale soffierà Bora moderata. Con il passare delle ore il vento tenderà però ad attenuarsi e a ruotare, lasciando spazio durante la giornata a un regime di brezze. Nel complesso sarà quindi una giornata caratterizzata da caldo estivo e prevalenza di sole, con l’unica incognita rappresentata dai possibili fenomeni temporaleschi pomeridiani e serali sulle montagne.