Trieste-Gorizia-Udine, Alvarez Gonzalez vince in volata: terzo il friulano De Faveri

Finale al cardiopalma per la 33ª Trieste-Gorizia-Udine “Insieme nello Sport”, terza e ultima prova del Challenge “Ciclismo e Turismo FVG” riservato alla categoria Allievi. A conquistare il successo, al termine di una gara combattuta tra il Golfo di Trieste, il Carso goriziano e i Colli Orientali, è stato il messicano Braulio Eleazar Alvarez Gonzalez dell’A.R. Monex Pro Cycling Team, capace di precedere in volata l’austriaco Mathieu Czaika. Sul terzo gradino del podio il friulano Gabriele De Faveri del Pedale Manzanese.

La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Ciclo Assi Friuli, ha visto presentarsi al via ufficiale da Miramare, alle 10.15 di sabato 6 settembre, 99 corridori appartenenti a società italiane, messicane, austriache, slovene e croate. Una presenza internazionale che ha accompagnato gli atleti lungo un percorso spettacolare attraverso tre province del Friuli Venezia Giulia.

La fuga fin dai primi chilometri

La corsa si è accesa praticamente subito. Lo sloveno Marc Hafner del Factor Racing ha provato ad allungare in solitaria già nel primo chilometro, seguito poco dopo dal capoverdiano Vicente Junior Rodrigues Dos Santos della Ciclistica Sacilese. Hafner è riuscito a costruire un vantaggio superiore al minuto, prima della progressiva reazione del gruppo.

A lavorare per ricucire sono state soprattutto le formazioni di Pieris, Bujese e Bannia. La prima parte della gara è stata segnata anche da due cadute, fortunatamente senza gravi conseguenze, una attorno al ventesimo chilometro e una durante la salita di Doberdò del Lago, dove sono finiti a terra due corridori del Bk Rijeka.

Sul primo Gran Premio della Montagna, posto al chilometro 24,9, è transitato davanti a tutti il messicano Ivan Segura Medina, seguito da Sebastiano D’Aiuto del Pedale Manzanese e da Paul Probert Gonzalez. Proprio sulla salita si è formato un drappello di sette corridori capace di mantenere la testa della corsa fino a Gorizia.

Cascio protagonista ai traguardi volanti

Il primo traguardo volante, al chilometro 38,5 a Gorizia, è stato conquistato da Dorian Cascio della Libertas Ceresetto, davanti all’austriaco Alvise Kanda Diwidi e allo sloveno Zan Lister.

Cascio si è ripetuto anche a Cormons, al chilometro 51,5, confermandosi tra i protagonisti della giornata. Ritmo molto sostenuto, con la prima ora di gara affrontata a una media di 41,3 chilometri orari.

La situazione è cambiata nuovamente dopo Cascina Rinaldi, quando l’austriaco Sandro Exenberger ha tentato l’azione solitaria. Alle sue spalle si sono mossi Gabriele De Faveri, Lan Maric, Elija Console e, successivamente, Alvarez Gonzalez.

Il gruppetto ha affrontato compatto il secondo Gran Premio della Montagna all’Abbazia di Rosazzo, dove Exenberger ha preceduto Alvarez Gonzalez e De Faveri.

Il finale si decide in un duello

Tra Oleis e Manzano è riuscito a riportarsi sui migliori anche Mathieu Czaika, che ha poi conquistato il terzo traguardo volante della giornata a Pradamano, al chilometro 81,6.

Gli ultimi chilometri hanno regalato una sequenza di attacchi e contrattacchi. Czaika e Alvarez Gonzalez hanno inizialmente provato ad andarsene, prima del rientro di Exenberger e De Faveri. A circa 1.800 metri dall’arrivo l’austriaco ha tentato un nuovo allungo, ma il messicano è riuscito immediatamente a riportarsi sulla sua ruota.

Il successo si è così deciso con una volata a due dopo oltre 85 chilometri di corsa. Alvarez Gonzalez, classe 2011, ha trovato lo spunto decisivo negli ultimi metri, precedendo Czaika sul traguardo. Poco più indietro è arrivato De Faveri, che ha conquistato un prestigioso terzo posto davanti a Exenberger. Quinta posizione per Rodrigues Dos Santos.

D’Aiuto conquista il Challenge, Sacilese prima tra le squadre

La vittoria nella Trieste-Gorizia-Udine non ha però modificato i verdetti finali del Challenge “Ciclismo e Turismo FVG”. Sebastiano D’Aiuto del Pedale Manzanese ha conquistato la classifica generale individuale e anche quella riservata ai Gran Premi della Montagna.

A Dorian Cascio della Libertas Ceresetto è invece andata la graduatoria conclusiva dei traguardi volanti, specialità nella quale si è imposto anche durante l’ultima prova.

Successo dell’A.S.D. Ciclistica Sacilese nella classifica a squadre, chiusa con 100 punti. Secondo il Pedale Manzanese con 98, mentre l’A.R. Monex Pro Cycling Team ha terminato al terzo posto con 97 punti.

Con la gara tra Trieste, Gorizia e Udine si chiude così anche la stagione dell’A.S.D. Ciclo Assi Friuli. Una manifestazione che ha confermato la sua dimensione internazionale, portando sulle strade regionali giovani ciclisti provenienti da Messico, Austria, Slovenia e Croazia, oltre alle migliori formazioni italiane.