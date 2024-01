Bando per il servizio civile a Codroipo: i posti a disposizione.

Servizio civile a Codroipo, a disposizione 8 posti in Comune e 7 presso le associazioni del territorio. In particolare, si tratta del bando per il Servizio Civile Universale 2024 riservato ai ragazzi dai 18 ai 28 anni (e 364 giorni), con scadenza il giorno 15/02/2024 alle ore 14.

Per il bando corrente sono 8 i posti a disposizione a favore del comune di Codroipo. che sono così suddivisi:

Ufficio Politiche Giovanili – 1 posto – Nome progetto: Non solo scuola: servizi educativi

Sede progetto: Codice 177059 – Via Italia, 1 – Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero

Supporto nelle attività culturali, sportive e sociali rivolte ai giovani

Ufficio Istruzione – 1 posto – Nome progetto: Un anno di servizi educativi nell’informazione dei Comuni

Sede progetto: Codice 177059 – Via Italia 1-Ufficio Istruzione

Supporto nelle attività di: servizio pedibus e pre-accoglienza, data entry servizi istruzione, mense,

Supporto nelle iscrizioni, rapporti con le scuole

Ufficio Cultura – 1 posto – Nome progetto: Eventi e promozione culturale nei Comuni

Sede progetto: Codice 177059 – Via Italia, 1 Ufficio Cultura, Sport e Tempo libero

Supporto nelle attività di: promozione e aiuto nella progettazione e diffusione di eventi culturali

P.I.C. (Progetto Integrato Cultura) – 1 posto – Nome progetto: Eventi e promozione culturale nei Comuni

Sede progetto: Codice 177059 – Via Italia, 1 P.I.C.

Supporto nelle attività di: gestione newsletter, collaborazione nell’ideazione di eventi culturali ed organizzazione delle rassegne stampa

Biblioteca – 2 posti – Nome progetto: Biblioteca al Centro

Sede progetto: Codice 177056 – Via XXIX Ottobre, 3 – Biblioteca Civica Don G. Pressacco

Supporto nelle attività di: riordino e ricollocazione a scaffale dei libri, servizio di prestito e restituzione, consegne libri tra biblioteche, laboratori didattici e letture

Musei – 1 posto – Nome progetto: Custodi della storia e della cultura: volontari nei musei

Sede progetto: Codice 177058 – Via San Pietro, 6 – San Martino di Codroipo – Museo archeologico e Museo delle Carrozze

Supporto nelle attività di: front office e accoglienza visitatori, promozione di eventi culturali e mostre

Ambiente – 1 posto – Nome progetto: Volontari per la tutela ambientale e del territorio

Sede progetto: Codice 209958– Sede: Piazzetta Marconi – Ufficio Ambiente

Supporto nelle attività di: front office, censimenti strutture e aree-

I posti nelle associazioni del territorio.

A Codroipo sono inoltre disponibili ulteriori 7 posti per progetti presso Enti ed Associazioni:

Ente promotore Sede Posti a disposizione e reperimento informazioni specifiche sui progetti UNPLIEducare e promuovere la cultura e l’ambiente per lo sviluppo delle comunità locali. Unione Pro loco Friuli Venezia Giulia sede di Codroipo-Passariano 3

https://www.serviziocivileunpli.nethttp://www.prolocoregionefvg.it/ UNPLI Friuli Venezia Giulia – APS

Villa Manin di Passariano, Codroipo (Ud)

0432-90 09 08/82 12 57

serviziocivile@prolocoregionefvg.itTurismo, Artigianato e Cultura MOVIInsieme aiutiamoci 2023 La Pannocchia Fondazione 2

https://serviziocivile.movinazionale.it/2023/insiemeaiutiamoci-2023/Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili MOVIInsieme aiutiamoci 2023 Il Mosaico Centro diurno 2

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili