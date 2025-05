Birra, ciclismo e musica protagonisti a Sapori Pro Loco

Tutti pronti per ripartire a Villa Manin di Passariano: in arrivo il secondo e ultimo weekend di Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Appuntamento tra le esedre del complesso dogale da venerdì 23 maggio, con l’apertura degli stand alle ore 18 per poi proseguire fino a sera. Oltre alle proposte enogastronomiche delle 24 Pro Loco, in programma tre eventi.

Alle 18 nell’Area Io sono Friuli Venezia Giulia incontro “Le Birre artigianale del FVG della Birroteca di Sapori Pro Loco”. L’antica arte di produrre birra in Friuli Venezia Giulia viene oggi riscoperta con la nascita di birrifici artigianali che producono birre straordinarie. Gli ingredienti sono quelli di sempre, ma ogni birra è unica, il frutto di antichi sistemi e della fantasia di nuovi mastri birrai. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. A cura dell’Associazione Artigiani Birrai FVG e Pro Loco Rivolto.

Alle 19.30 nella Barchessa di Levante inaugurazione della mostra “Una regione in bicicletta – il ciclismo in Friuli Venezia Giulia nella collezione Bulfon”. Il Friuli Venezia Giulia è terra di ciclismo e la collezione Renato Bulfon di Mortegliano è magnifica con le fotografie dei ciclisti più noti della regione, con le magliette delle società più famose, le biciclette prodotte nel territorio regionale, le prime pagine dei giornali e i filmati della RAI che celebrano le imprese ciclistiche più belle realizzate in ambito Giro d’Italia in Friuli Venezia Giulia. La mostra, che si potrà visitare fino al 14 settembre 2025, contiene oltre 200 pezzi fra video, immagini, dipinti, magliette e biciclette che raccontano una Regione che ha fatto del ciclismo una ragione di vita, sia sociale che economica.

Alle 21 nell’Area Spettacoli del Cortile d’Onore di Villa Manin concerto Cem Live Orchestra. Capita spesso di poter ricostruire più facilmente le vicende di un’epoca attraverso il ritornello di un brano musicale. Momenti in cui la musica è musica e le parole fanno una canzone di quelle che ti restano dentro per sempre. Questo è quello che si propone lo spettacolo Tu mi fai girar, Viaggio nella Canzone italiana, un tour di un’ora e mezza attraverso gli ultimi quarant’anni della musica italiana, con canzoni come Caruso di Lucio Dalla, La donna cannone di De Gregori, Via di Baglioni, Minuetto di Mia Martini, Via con me di Paolo Conte, Bugiardo ed Incosciente della grande Mina.

Ingresso gratuito.