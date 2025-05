Festival Udine Castello, tre giorni di musica per chiudere in bellezza

La XII edizione del Festival Udine Castello “Angeli e segrete”, organizzato dagli Amici della Musica di Udine in collaborazione con EFA International, volge al termine e si congeda dal pubblico con un programma itinerante tra Udine, Moruzzo e Cividale.

Seguendo il tema delle relazioni, fil rouge della programmazione 2025, venerdì 23 maggio alle ore 17, a Udine nella Torre di S. Maria arrivano i coreani Donghyun Kim e Suyoung Lee, rispettivamente oboe e pianoforte. Proporranno pagine di Albinoni, Cimarosa, Nielsen e Mozart, in un concerto dal titolo “Relazioni di culture”.

Ad approfondire “Relazioni e interazioni” sarà invece la Gorizia Guitar Orchestra diretta da Claudio Pio Liviero, che incontrerà il pubblico a Villa Perabò della Savia di Moruzzo sabato 24 maggio alle ore 19. L’ensemble di chitarre eseguirà musiche di Tortora, Bruwer, Vivaldi e Rodrigo. Ingresso libero e, al termine, un brindisi a cura della Pro Loco Moruzzo.

L’ultimo dei dieci appuntamenti di un festival che si era aperto con la coinvolgente conferenza del musicologo Danilo Prefumo è previsto per domenica 25 maggio alle ore 17, nell’Aula Magna della Scuola Piccoli di Cividale del Friuli. Qui i riflettori saranno puntati sul Carteggio tra Leonardo Sciascia e Cyrill Zlobec: a dar vita a queste singolari “Relazioni epistolari” saranno le voci recitanti di Maria Francesca Arcidiacono e Mario Milosa, con Antonio Galligioni al violoncello e Mariarosa Pozzi al pianoforte, la regia di Mario Milosa e musiche originali di Giorgio Tortora. Il concerto, a ingresso libero, sarà preceduto da una visita facoltativa al Tempietto longobardo.

Il Festival è organizzato dagli Amici della Musica di Udine in collaborazione con EFA International, sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali insieme a Fondazione Friuli, Confindustria Udine, Regione, Club per l’Unesco di Udine ed ERT, in collaborazione con i comuni di Cividale del Friuli, Palmanova, Moruzzo, Artegna e con l’Associazione Musica Viva di Grado.