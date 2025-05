Ultimo weekend per Sapori Pro Loco.

Tutti pronti per ripartire a Villa Manin di Passariano: in arrivo il secondo e ultimo weekend di Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Appuntamento tra le esedre del complesso dogale da venerdì 23 maggio, con l’apertura degli stand alle ore 18 per poi proseguire fino a sera. Sabato 24 e domenica 25 maggio apertura alle 10 e poi no stop fino a sera quando, domenica, ci sarà l’atteso ritorno dello spettacolo pirotecnico alle ore 22.



Durante i festeggiamenti, la manifestazione vedrà all’opera i volontari di 24 Pro Loco (novità di questo weekend le proposte della Pro Loco di Pravisdomini, che non c’era lo scorso fine settimana, e quelle della Pro Loco Bressa di Campoformido esordiente di questa edizione) proporre 60 specialità tipiche insieme a vini e birre artigianali del territorio.



Non solo: in programma anche tanti eventi per tutti i gusti e le età. Fulcro del programma l’area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, realizzata con il supporto della Regione, attraverso l’assessorato alle Attività produttive e Turismo e PromoTurismoFVG: uno spazio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze regionali, per interagire con il pubblico di Sapori Pro Loco nei vari incontri che saranno promossi (tra i quali si segnala l’incontro sul ricettario del progetto artistico Terza Terra).

Enogastronomia e degustazioni.

È possibile nell’Area “Io sono Friuli Venezia Giulia” degustare il meglio della tradizione regionale con piatti tipici, prodotti del territorio, assaporando vini e birre locali e partecipando a eventi culturali.



Venerdì 23 maggio ore 18:00 – Birroteca: Le birre artigianali del FVG. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. A cura dell’Associazione Artigiani Birrai FVG e Pro Loco Rivolto. L’antica arte di produrre birra in Friuli Venezia Giulia viene oggi riscoperta con la nascita di birrifici artigianali che producono birre straordinarie! Gli ingredienti sono quelli di sempre, ma ogni birra è unica, il frutto di antichi sistemi e della fantasia di nuovi mastri birrai.



Sabato 24 maggio alle ore 16:00 – I biscotti etici solidali di Scur di Luna. Area Io sono Friuli Venezia Giulia, Spazio Incontri. A cura di Impresa Sociale Laluna e Pro Loco Casarsa della Delizia. Scur di Luna è un progetto di pasticceria etica e sociale promosso dall’Impresa Sociale LaLuna di Casarsa della Delizia. Il laboratorio inclusivo è diventato realtà grazie al sostegno del progetto “Pais di Rustic Amour” del Piano di Sviluppo Rurale di cui l’associazione Laluna Impresa Sociale è partner, così come UNPLI FVG APS e grazie ai fondi del bando welfare 2024 di Fondazione Friuli.



Sabato 24 maggio alle ore 17:00 – Pro Loco e Città del Vino I vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia con Matteo Bellotto. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. Matteo Bellotto, filosofo e scrittore, studia e lavora nel mondo del vino da sempre, a stretto contatto con i produttori che vivono e coltivano la terra… e i suoi frutti. Qui ci racconta di vini autoctoni regionali con 4 produttori: i migliori… da Corno di Rosazzo a Premariacco, da Buttrio ad Aquileia, rinomate Città del Vino.

Aderire all’Associazione Città del Vino permette al Comune e alla Pro Loco di esaltare la propria unicità ed attrattività attraverso la promozione del prodotto vino. Attraverso i progetti e le attività proposte si favorisce la crescita economica e sociale del proprio territorio. Dell’associazione Città del Vino FVG fanno parte anche 6 Pro Loco: Casarsa della Delizia, Buri-Buttrio, Mitreo-Duino Aurisina, Risorgive Medio Friuli-Bertiolo, Ronchi dei Legionari, Manzano e Latisana.



Sabato 24 maggio alle ore 18:00 – Maniago e la Val Tramontina: la Pitina, i fiori edibili e… Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di Pro Loco Maniago, Pro Loco Valtramontina, l’azienda agricola I fiori di Mari e Macelleria Bier. Una lunga storia quella della produzione della Pitina, una storia che si tramanda da anni in questa verde valle, la stessa valle che ha visto nascere in tempi recenti una particolare attività che segna un tempo di bellezza e leggerezza: la coltivazione dei fiori edibili, un must della moderna cucina chic. Ne parliamo con le Pro Loco che in questo territorio operano, con la fondatrice de I Fiori di Mari azienda agricola per la produzione biologica di fiori commestibili, erbe aromatiche, noci e nocciole e con Filippo Bier (macellaio), produttore della Pitina IGP.

Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti



Domenica 25 maggio alle ore 16:00 – Pro sacile. Dal 1949 per Noi, per Voi, per Sacile!. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Presentazione video e degustazione. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. A cura di Pro Loco Sacile.



Da oltre 70 anni ProSacile realizza eventi e attività di promozione e tutela del proprio territorio, da oltre 70 anni Pro Sacile valorizza le peculiarità culturali, storiche, naturalistiche, sociali e turistiche delle proprie terre, da oltre 70 anni Pro Sacile è Sacile! Ogni mese dell’anno è segnato da almeno un evento marchiato Pro Sacile, dal Carnevale dei Ragazzi alle manifestazioni e alle iniziative ornitologiche di carattere nazionale e internazionale che hanno determinato nel 2024 il prezioso riconoscimento Evento di Qualità per la plurisecolare Sagra dei Osei. “In un breve video, Pro Sacile cerca di raccontare la sua attività per essere presenti anche solo con le immagini; con una piccola degustazione, Pro Sacile cerca di far rivivere anche i sapori delle sue attività. In particolare, Pro Sacile presenta e propone due notevoli prodotti locali: i Baci di Sacile, dolcetti creati in onore della Città dalla storica pasticceria Brieda accompagnati da una miscela unica di Grosmi Caffè, torrefattori in Sacile di grandi caffè dal mondo da oltre 60 anni.



Domenica 25 maggio alle ore 17:00 – I Cjarsons… libri, ricette e degustazione. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. A cura di Fabiana Romanutti, con la partecipazione dello chef Fabrizio Damiano Casali e Pro Loco Tolmezzo.

Un libro: dedicato ai Cjarcjons con le ricette dello chef Fabrizio Damiano Casali e postfazione di Nicola Santini, quinto libro della collana Mittelcook di QUBÌ editore.

Una rivista: la passione, l’esperienza e l’originalità della giornalista Fabiana Romanutti con il suo mensile di gusto e buon gusto QuBi – Quanto Basta giunto al sedicesimo anno di pubblicazioe.

Un’associazione: l’attività sul territorio della Pro Loco Tolmezzo

Un progetto: GO!PASTA che celebra il patrimonio gastronomico dell’Alto Friuli e della regione Goriška, valorizzando la tradizione della pasta ripiena che include specialità come i Cjarsons e gli Idrijski žlikrofi. Parliamo e degustiamo insieme…



Grande appuntamento finale Domenica 25 maggio alle ore 18:00 Presentazione del progetto “Ricette della T3rza Terra per un convivio post antropocentrico”. L’artista e attivista Tiziana Pers, autrice del progetto artistico; gli chef Davide Larise e Ivan Tondat; l’esperta di cucina naturale Serena De Prophetis; le 19 Pro Loco del Fvg che hanno creduto alla creazione del ricettario.



Un progetto che apre nuovi orizzonti, offre nuove prospettive, guarda al Futûr ….Una visione che ha preso vita nell’ambito del Rebirth Forum e della mostra Terza Terra. Michelangelo Pistoletto a Villa Manin, con Cittadellarte, Villa Manin e Rave East Village Artist Residency



In questo appuntamento parliamo di nuove ricette o meglio di ricette della tradizione rinnovate secondo i dettami del rispetto ambientale. Scopriremo quanti piatti della tradizione friulana contengono già la natura e i suoi ritmi stagionali, scopriremo quanti piatti della tradizione friulana possono essere “rivisitati” acquisendo nuove gustose e sorprendenti sfumature!



Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti.

I concerti.

Venerdì 23 maggio alle ore 21:00 – CEM Live Orchestra.



Sabato 24 maggio alle ore 21:00 – Penelope e i Diabolici Toupé.



Domenica 25 maggio alle ore 20.30 – Josè Bragato – L’Impronta friulana nella storia del tango.

VISITE GUIDATE

È possibile scoprire Villa Manin e i suoi tesori con visite guidate tra arte e storia. Un’occasione unica per esplorare uno dei luoghi più affascinanti del Friuli Venezia Giulia, accompagnati da esperti e guide locali.



Sabato 24 maggio alle ore 15:00 – Visita guidata: La Villa dell’ultimo Doge di Venezia. Barchessa di Levante, Ufficio I.A.T. A cura di PromoturismoFVG.



Domenica 25 maggio alle ore 10:30-11:30 – Visita guidata al Compendio Dogale di Villa Manin. Barchessa di Levante, Ufficio I.A.T. A cura di ERPAC FVG.

Spettacoli e animazioni per bambini.

Le giornate si colorano di allegria grazie a performance coinvolgenti pensate per tutta la famiglia.



Sabato 24 maggio, in due turni alle ore 11:00 e alle ore 12:00 – Ciccio Pasticcio e Gaby Fiorellino – laboratorio gnocchi per bimbi (età compresa tra i 5 e i 10 anni) e nonni – Area ”Io sono Friuli Venezia Giulia” Spazio Incontri. Per partecipare è necessario prenotarsi per uno dei due turni, alle ore 11:00 o alle ore 12:00, scrivendo a turismo@prolocoregionefvg.it entro Venerdì 23 maggio. Fino ad esaurimento posti disponibili. A cura di Associazione Culturale Progetto Quattro Stagioni



Domenica 25 maggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00 – Progetto Giovani Pozzuolo: giochi e animazione per bambini dai 4 ai 13 anni. A cura di Pro Loco Pozzuolo del Friuli, Progetto Giovani e Comune di Pozzuolo del Friuli. Area Festeggiamenti.

Sport e camminate.

Domenica 25 maggio alle ore 09:30 – Da parco a parco – camminata da Villa Manin al Parco delle Risorgive. Barchessa di Levante, Ufficio I.A.T. – Informazioni ed Accoglienza Turistica. Camminata libera con conduttore U.I.S.P. – Unione Italiana Sport Per tutti. Ritrovo e iscrizioni presso Barchessa di Levante, Ufficio I.A.T. Info udine@uisp.it / 347 7550430. A cura di U.I.S.P. Comitato Territoriale Udine APS.

Mercatini e artigianato.

Non mancherà il mercatino dell’artigianato e della creatività locale con prodotti fatti a mano e stand per riscoprire antichi mestieri.



Sabato 24 e domenica 25 maggio dalle ore 09:00 alle 19:00 – Mercatino dell’artigianato e della creatività. Area Festeggiamenti. Creatività, originalità, eleganza, passione per l’arte della manualità in ogni sua forma e colore; vari i materiali utilizzati con sapienza e maestria dagli artigiani che lasciano a bocca aperta i graditi ospiti. Le dimostrazioni dal vivo permettono inoltre di vivere l’opera dalle sue origini al capolavoro finale. A cura di Omael Planner.



Sabato 24 maggio e domenica 25 maggio dalle 16:00 alle 20:00 Scus dal Rojal Vediamo come si lavora con i scus– Dimostrazioni artigianato tradizionale – Area Io sono Friuli Venezia Giulia, Spazio Incontri. A cura di Pro Loco Del Rojale, Reana del Rojale.

Presentazioni e conferenze.

Sarà possibile approfondire temi culturali, storici e sociali con incontri, mostre e presentazioni.



Venerdì 23 maggio alle ore 19:30 – Inaugurazione mostra “Una Regione in Bicicletta” -Il ciclismo in Friuli Venezia Giulia nella collezione Bulfon. Barchessa di Levante, Sala Esposizioni, 1° piano.



Domenica 25 maggio ore 11:00 – Presentazione volume “Glesiutis, Chiesette campestri del Medio e Basso Friuli” con visita guidata alla Cappella di Sant’Andrea di Villa Manin con i curatori. A cura del Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri.



Domenica 25 maggio ore 12:00 – Presentazione catalogo mostra “Villa Manin. Il Re, il Kaiser e le Oche. – Una storia per immagini”. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di ERPAC – Ente Regionale Patrimonio Culturale FVG.