Villa Manin si prepara ad accogliere Giorgia: tutte le info utili sul concerto

Dopo un anno straordinario tra musica, tv e cinema, Giorgia torna sul palco con il tour “Come Saprei Live 2025”, che domani, lunedì 21 luglio farà tappa a Villa Manin di Codroipo, unica data nel Nordest. L’artista festeggia i trent’anni dall’uscita dell’iconico brano “Come saprei”, che nel 1995 le valse la vittoria al Festival di Sanremo e il Premio della Critica.

Organizzato da Zenit srl in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, il concerto inizierà alle 21.30. Gli ultimi biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.

Le operazioni di accesso inizieranno nel tardo pomeriggio: apertura biglietteria alle 18.30 in Piazza dei Dogi (accesso da Rivolto) e apertura cancelli alle 19.00 da due ingressi: Piazza dei Dogi e Via dei Dogi. È possibile prenotare il parcheggio su parkforfun.com.

Sul palco, insieme a Giorgia, una formazione musicale d’eccezione: Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (batteria), Sonny T (basso e chitarra), accompagnati da un quartetto d’archi (Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa).

Durante il live, Giorgia proporrà i suoi grandi successi – da “E poi” a “Gocce di memoria”, passando per “Di sole e d’azzurro” e “Quando una stella muore” – ma anche brani più recenti come “La cura per me”, presentata all’ultimo Festival di Sanremo, e “L’unica”, singolo estivo uscito il 20 giugno e già trasmesso in radio.

Artista tra le più amate e tecnicamente raffinate della scena italiana, Giorgia ha all’attivo milioni di dischi venduti, collaborazioni con Pavarotti, Ray Charles e Alicia Keys, e nel 2024 ha anche debuttato alla conduzione di X Factor, mostrando un nuovo lato della sua personalità. Prossimo appuntamento a Villa Manin il 23 luglio con Alessandra Amoroso. Info su www.azalea.it.