E’ uscita l’edizione 2025 della Guida ai migliori beach club d’Italia.

Il Friuli Venezia Giulia conquista un posto di rilievo nella nuova edizione della Guida ai migliori beach club d’Italia 2025, curata dal giornalista Andrea Guolo e dall’attrice e scrittrice Tiziana Di Masi, edita da Morellini. Su 300 strutture recensite lungo le coste italiane, ben 9 si trovano in regione, a conferma della qualità e della varietà dell’offerta balneare friulana.

Il riconoscimento più prestigioso è andato al Purobeach Portopiccolo di Sistiana, eletto Best Beach Club FVG 2025 e unico stabilimento dell’alto Adriatico a ottenere i tre ombrelloni gold, massimo punteggio della guida. Una conferma per la struttura, che si era già imposta nella scorsa edizione grazie a servizi di alto livello, quattro piscine e una location scenografica.

Premi speciali sono stati assegnati anche ad altri beach club del Friuli Venezia Giulia: Piper Beach (Grado): Best Beach Restaurant FVG 2025 – Cà Maiol Award; Sticco Mare (Trieste): Best Design Beach Club FVG 2025 – San Greg by Feudi di San Gregorio Award; Git Grado: Best Quality and Sustainability Beach Club FVG 2025 – Audit People Award; Parco Caravella (Sistiana): Best Location FVG 2025.

In particolare, Git Grado ha ottenuto il riconoscimento per la sostenibilità e la qualità dei servizi, grazie a una gestione attenta all’ambiente, all’efficienza energetica e all’innovazione. Il premio è stato ritirato dal presidente Roberto Marin, che ha sottolineato come la struttura rappresenti “un modello virtuoso per tutto il comparto balneare regionale“. GIT si era già distinto a inizio maggio a Milano, ricevendo il premio nazionale come Spiaggia più innovativa.

La guida.

La guida, frutto di un viaggio di oltre 9.000 km lungo tutta la costa italiana, valuta ogni beach club secondo criteri come location, design, mood, food e beverage, assegnando un voto in centesimi e una valutazione da uno a tre ombrelloni. Ogni struttura è raccontata anche per l’esperienza che offre, creando un racconto immersivo rivolto sia ai beach lovers sia agli operatori turistici e istituzionali, in un momento cruciale segnato dall’applicazione della direttiva Bolkestein.

Come spiegano i due autori: “I beach club sono sempre più vere e proprie destinazioni turistiche. Questa guida nasce per valorizzare le eccellenze e offrire uno strumento concreto di orientamento e confronto in un settore in continua evoluzione”.