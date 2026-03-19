A Villa Manin il concerto dei Modà.

I Modà tornano in Friuli Venezia Giulia con una data attesissima del loro nuovo tour estivo. La band milanese sarà protagonista il 5 luglio 2026 alle ore 21.00 nella suggestiva cornice di Villa Manin a Codroipo, per quella che sarà l’unica tappa nel Nord-Est de “La notte dei romantici tour estate 2026”.

Ad accompagnare il gruppo ci sarà una special guest d’eccezione, Bianca Atzei, artista con cui i Modà condividono un legame artistico e umano ormai consolidato.

Un tour che celebra un anno di successi

L’annuncio arriva dopo un periodo particolarmente intenso per la band guidata da Kekko Silvestre. I Modà sono reduci da un anno ricco di traguardi: il ritorno allo stadio San Siro di Milano, la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Non ti dimentico”, la pubblicazione del nuovo album “8 canzoni” e un tour nei palazzetti che ha registrato oltre 150 mila spettatori.



A rendere ancora più speciale questa collaborazione è l’uscita del nuovo brano inedito “Ti amo ma non posso dirlo”, scritto da Kekko Silvestre insieme a Bianca Atzei. La canzone racconta l’evoluzione di un rapporto che da amicizia si trasforma in un sentimento più profondo, mettendo in evidenza l’intensità interpretativa dei due artisti.

Biglietti in vendita dal 20 marzo

I biglietti per il concerto saranno disponibili online dalle ore 14.00 di venerdì 20 marzo, sui principali circuiti di vendita, tra cui Ticketone. L’evento è organizzato da Platinum Live, in collaborazione con Zenit, ERPAC FVG, PromoTurismoFVG e il Comune di Codroipo.