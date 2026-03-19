Si chiamava Valerio Bacigalupo, aveva 50 anni ed è la vittima del drammatico incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 18 marzo all’interno della galleria del Monte Fara, lungo la strada regionale 251 della Valcellina, tra Montereale e Barcis.



Bacigalupo era originario di Genova e residente in Lombardia, in provincia di Lecco. Si trovava in Friuli Venezia Giulia per motivi di lavoro quando è avvenuto il tragico schianto che gli è costato la vita.

L’ipotesi: un malore alla guida

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un improvviso malore. Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata dal 50enne, diretta verso la pianura, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, finendo contro una betoniera che sopraggiungeva nel senso di marcia contrario. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’automobilista, che sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

La dinamica e l’allarme in galleria

Fondamentale per ricostruire quanto accaduto è stata la testimonianza dell’autista del mezzo pesante, rimasto illeso ma sotto choc. È stato proprio lui a dare l’allarme. All’interno della galleria, lunga circa quattro chilometri e priva di copertura telefonica, il camionista ha utilizzato una delle colonnine Sos presenti nel tunnel per attivare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre provenienti da Maniago e Pordenone, insieme ai sanitari del 118, all’automedica e all’elisoccorso. Le condizioni del conducente sono apparse subito gravissime: nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.