Codroipo, fondi per modernizzare la pista di atletica: arrivano 700mila euro

Fondi per modernizzare la pista di atletica di Codroipo.

La Regione Friuli Venezia Giulia investe nello sport e nella crescita delle comunità locali: il vicegovernatore e assessore alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil, ha annunciato lo stanziamento di 700 mila euro per la ristrutturazione della pista di atletica del Polisportivo comunale di Codroipo, gestita dall’Asd Atletica 2000.

“Questo è un passo fondamentale per garantire la qualità, la sicurezza e la modernizzazione degli impianti sportivi della nostra regione – ha dichiarato Anzil –. Investire nelle infrastrutture significa investire nel futuro dello sport e nella crescita delle nostre comunità”.

Incontro con l’Asd Atletica 2000

L’annuncio è stato fatto durante un incontro a Villa Manin a Codroipo con il presidente dell’associazione, Piergiorgio Iacuzzo. Anzil ha sottolineato il valore strategico dell’investimento, destinato a interventi di manutenzione straordinaria, restauro conservativo e ampliamento degli impianti per l’atletica leggera.

“Siamo orgogliosi di sostenere un’associazione come l’Asd Atletica 2000, che non solo eccelle sul piano sportivo, ma rappresenta un modello di inclusione sociale, formazione e innovazione – ha aggiunto Anzil –. Questi lavori permetteranno di offrire impianti all’avanguardia per tutti gli atleti, dai giovani agli over 35”.

Una realtà sportiva di riferimento

Fondata a Codroipo, Asd Atletica 2000 è una delle realtà più rilevanti del Friuli Venezia Giulia: conta oltre 400 tesserati, numeri significativi nelle categorie giovanili e paralimpiche, e una forte vocazione all’inclusione. Ogni anno coinvolge circa 5.000 persone provenienti da 40 Comuni, promuovendo lo sport come strumento di crescita sociale e benessere.

“La Regione è al fianco di chi crede nello sport come strumento di crescita personale e collettiva – ha concluso Anzil –. Questo intervento sarà fondamentale anche in vista di eventi di rilievo internazionale, contribuendo a dare visibilità al nostro territorio e al ruolo dello sport nel costruire comunità inclusive e dinamiche”.