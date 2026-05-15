Il primo fine settimana di Sapori Pro Loco: il programma gli eventi e i piatti da gustare

Villa Manin torna a trasformarsi nella grande casa del gusto del Friuli Venezia Giulia. Tra le esedre del complesso dogale di Passariano di Codroipo prende il via la ventitreesima edizione di Sapori Pro Loco, la manifestazione dedicata alle tipicità enogastronomiche regionali e al lavoro dei volontari delle Pro Loco.

Il primo fine settimana dell’evento è in programma sabato 16 e domenica 17 maggio, con apertura degli stand a pranzo e a cena. Quest’anno saranno 50 le Pro Loco coinvolte a vario titolo, mentre negli stand enogastronomici saranno proposti 66 piatti, metà dei quali rappresentati da novità o rivisitazioni legate alla tradizione.

La festa del gusto tra frico, cjarsons, carne, pesce e dolci

Il percorso gastronomico offrirà un viaggio tra i sapori più rappresentativi del territorio. Tra le proposte non mancheranno diverse versioni del frico, da quello classico alle varianti con erbe, piccante o con la pitina. Spazio anche ai cjarsons, sia salati sia dolci, e ai piatti di carne, con spiedini, goulash, spezzatini, coniglio, oca e selvaggina.

Ampia anche la presenza del pesce, con preparazioni a base di sarde, insalata di polpo, alici, baccalà, capesante e gamberi. La stagionalità sarà protagonista con piatti agli asparagi, alle erbe aromatiche e ai prodotti locali, mentre tra i dolci spiccano specialità come la mousse di ricotta di pecora con fragole e menta, la panna cotta aromatizzata al fieno con miele, le frittelle e gli strudel di mele.

L’inaugurazione ufficiale sabato 16 maggio

La cerimonia ufficiale di inaugurazione della 23esima edizione è prevista sabato 16 maggio alle 18 nell’Area Io sono Friuli Venezia Giulia, che anche quest’anno sarà uno dei fulcri della manifestazione. Il programma prevede il taglio del nastro, la partecipazione delle autorità, l’approfondimento sugli Scus dal Rojal di Reana del Rojale, dedicato all’artigianato del cartoccio di mais, e l’accompagnamento musicale della Banda Angelo Cesaratto di Vivaro.

Ad accogliere gli ospiti sarà il presidente del Comitato regionale Unpli Fvg, Pietro De Marchi. Sono attesi anche il presidente nazionale Unpli Antonino La Spina, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini. La cerimonia sarà presentata dalla giornalista Alexis Sabot.

“Sapori Pro Loco è la vetrina d’eccellenza capace di unire gusto, tradizione e il grande valore del volontariato”, ha sottolineato De Marchi. “A Villa Manin, nella splendida cornice delle sue esedre, ancora una volta ci sarà lo scrigno in cui degustare il meglio dell’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia grazie all’impegno delle nostre Pro Loco che con passione custodiscono e raccontano le nostre eccellenze e l’identità enogastronomica della nostra terra”.

L’Area Io sono Friuli Venezia Giulia al centro del programma

Anche per questa edizione l’Area Io sono Friuli Venezia Giulia sarà uno spazio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze regionali. Realizzata con il supporto della Regione, attraverso l’assessorato alle Attività produttive e Turismo e PromoTurismoFvg, l’area ospiterà incontri, degustazioni e approfondimenti pensati per raccontare prodotti, tradizioni e comunità del territorio.

Sabato 16 maggio, dalle 17 alle 20, nello Spazio Incontri si terrà l’appuntamento Scus dal Rojal, con dimostrazioni dal vivo di intreccio tradizionale del cartoccio di mais per la creazione di borse e oggetti decorativi, a cura della Pro Loco del Rojale.

Domenica 17 maggio il programma proseguirà con l’incontro dedicato al Medio Friuli comunità europea dello sport, la presentazione dei periodici storici delle Pro Loco di Spilimbergo, Majano e Monfalcone, una degustazione guidata di birre artigianali del Friuli Venezia Giulia e l’evento conclusivo della Settimana della Cultura Friulana, con musiche e danze dei gruppi folcloristici di Pasian di Prato e Maniago.

Eventi collaterali, musica, visite e attività per famiglie

La manifestazione sarà accompagnata da un ricco calendario di iniziative collaterali a Villa Manin e nei dintorni. Sabato 16 maggio si svolgerà l’itinerario Biblioteche in bicicletta, con partenza dalla stazione di Codroipo e tappe tra biblioteche e dimore storiche. Nel pomeriggio il Mulino Bosa sarà aperto in via straordinaria per le Giornate Europee dei Mulini Storici, mentre alle 21 l’area spettacoli ospiterà il concerto gratuito dei Revolver, tribute band dei Beatles.

Domenica 17 maggio spazio anche ad Arteinvilla, ex tempore di pittura ed esposizione di opere in piazza dei Dogi, al mercatino dell’artigianato e della creatività, alla camminata guidata Fvg in movimento – 10mila passi di salute, alle visite al compendio dogale di Villa Manin e all’apertura del Museo civico delle carrozze d’epoca a San Martino di Codroipo. Per i bambini sarà attivo il Progetto giovani Pozzuolo con animazione nell’area giochi, mentre la serata si chiuderà con il concerto Sanremo in rosa, emozioni da sentire, storie da cantare con Silvia Smaniotto.

Le specialità delle Pro Loco

Il menù della manifestazione attraverserà l’intero Friuli Venezia Giulia. Si passerà dal toç in braide della Pro Loco Bressa ai ravioli allo speck di Castelnovo del Friuli, dal frico di Flaibano e Maniago ai piatti con erbe aromatiche del Natisone proposti da Manzano. Morsano al Tagliamento porterà l’oca, Tolmezzo i cjarsons, Pantianicco i dolci di mele, Passariano il cinghiale, Poç da l’Agnul capriolo, cervo e baccalà.

Non mancheranno le specialità di mare di Precenicco e Vileuàrbe, i sapori di montagna e collina di Ragogna, Val d’Arzino e Valle di Soffumbergo, il prosciutto di San Daniele, la Pezzata Rossa Fvg di Teor, le proposte agli asparagi e al radicchio Rosa dell’Isonzo di Villa Vicentina. Nell’Enoteca Regionale, curata dalla Pro Loco Buri e dalla Pro Loco Risorgive Medio Friuli, troveranno spazio i migliori vini del Friuli Venezia Giulia, mentre la Pro Loco Rivolto proporrà nella Birroteca Regionale una selezione di birrifici artigianali del territorio.

Una manifestazione tra tradizione, volontariato e sostenibilità

Sapori Pro Loco è organizzata dal Comitato regionale Unpli del Friuli Venezia Giulia, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, il supporto di PromoTurismoFvg e il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, della Città di Codroipo e della Camera di Commercio Pordenone-Udine.

La manifestazione ha ricevuto la menzione speciale delle Sagre di Qualità dell’Unpli nazionale e della Fondazione Pro Loco Italia ed è riconosciuta come evento ecosostenibile dal marchio EcoFvg. Un riconoscimento che conferma il valore di una festa capace di unire enogastronomia, cultura locale, promozione del territorio e attenzione all’ambiente.