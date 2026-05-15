Cormòns celebra la primavera con la Fieste da Viarte

Cormòns si prepara a celebrare la bella stagione con uno degli eventi più attesi dell’anno: la Fieste da Viarte 2026, in programma come da tradizione il 24 maggio, penultima domenica del mese.

Cortili aperti e Monte Quarin protagonista

Per l’occasione la città e il Monte Quarin apriranno le loro porte ai visitatori: per un giorno, i cortili delle case private lungo i sentieri del colle saranno accessibili al pubblico, offrendo un’esperienza autentica tra enogastronomia friulana, vini del territorio, momenti di convivialità e attività pensate per tutte le età.

La manifestazione è promossa dall’associazione culturale cormonese Amis Da Mont Quarine, con il patrocinio del Comune di Cormons ed è realizzata in collaborazione con i proprietari dei cortili del Monte Quarin, che sin dalle prime edizioni hanno contribuito con entusiasmo alla crescita dell’iniziativa. L’obiettivo è valorizzare il territorio e restituire centralità al Monte Quarin come luogo di incontro, socialità e contatto con la natura.

Il programma della ventottesima edizione

Il programma di questa ventottesima edizione, presentato in conferenza stampa, prevede un ricco calendario di attività collaterali, distribuite in diverse aree del territorio, tra cui piazza Libertà, via Matteotti, via Pescheria, piazza XXIV Maggio, via Dante, il sentiero del Cret e il piazzale del Monte Quarin.

“Nel corso degli anni, la Fieste da Viarte si è trasformata da semplice iniziativa locale a evento di riferimento, diventando un appuntamento immancabile per residenti e turisti, attratti dall’atmosfera autentica e dalla qualità delle proposte”, spiega la presidente dell’associazione, Melita Barbetti.

Le passeggiate naturalistiche

La giornata sarà arricchita anche da due passeggiate naturalistiche, che offriranno ai visitatori l’opportunità di immergersi nel paesaggio e nella natura del territorio. Si inizierà con la visita al sito Natura 2000 nella valle del Rio Smiardar, dedicata alla rara libellula Cordulegaster heros, specie protetta. La partenza è prevista alle 9.30 dal piazzale della Coop, in via Gramsci 99; la passeggiata avrà una durata di circa due ore.

Nel pomeriggio, invece, alla scoperta dei fossili del Collio con il Paleotrek: appuntamento alle 14.30 con ritrovo nel parcheggio dell’area camper dietro il ristorante La Subida. L’escursione durerà circa un’ora. Iscrizione alle passeggiate obbligatoria alla e-mail [email protected] o al numero 3281233368, entro il 23 maggio.

Musica, poesia e attività per bambini

Intrattenimento per i più piccoli in Piazza XXIV Maggio a cura di Abracadabra. Al Piazzale sul Monte Quarin, a partire dalle ore 15.30, spazio ai concerti, per offrire un’atmosfera festosa e rilassata, valorizzando originalità e qualità musicale: sul palco i Blue Seeds, The Black City e l’Anthony Basso Band.

Inoltre, presso il Ronc dai Capucins, in collaborazione con il Gruppo Micologico cormonese, dalle ore 16 si svolgerà la rassegna “I Poeti”, dedicata a momenti di poesia e letture a contatto con la natura.

La novità: AperiViarte Zero

Novità di quest’anno, AperiViarte Zero, il cocktail analcolico con sambuco, con la possibilità di aggiungere l’aceto di Sirk come variante speciale, realizzato in collaborazione con Ciemme Liquori. La bevanda sarà presentata con un aperitivo esclusivo, venerdì 22 maggio alle 18.30 presso l’acetaia, in via Subida 54, a Cormons e si potrà assaggiare in tutte le postazioni durante la Festa della Viarte.

Sabato 23 maggio, inoltre, in attesa della grande giornata, dalle 18.30 la vineria Corte dei Magazzini organizzerà un brindisi che unisce Collio e fiume Judrio, con una bevanda a base di more, melograno e bollicine, accompagnata da una tartina di trota salmonata.

Viabilità, parcheggi e navetta gratuita

Il centro cittadino sarà chiuso al traffico in occasione dell’evento. Sarà comunque possibile parcheggiare nelle aree situate entro un raggio inferiore a un chilometro dal centro, tra cui: il polo scolastico di Viale Roma, Via Madonnina, il campo sportivo tra Via Gorizia e Via Capriva, i Giardini della Pace, Piazzale degli Alpini, il parcheggio Coop in Viale Venezia Giulia, il parcheggio della stazione ferroviaria e Piazzale Sfiligoi.

Sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito, operativo dalle ore 10 alle 20, con corse ogni 15 minuti circa. La navetta collegherà via Cancelleria Vecchia, di fronte al Baby Doc, e la cima del monte Quarin, effettuando il servizio in entrambe le direzioni.

Una festa che guarda al futuro

“È importante riuscire a realizzare questo evento proprio in questo momento, dopo la situazione difficile che Cormons ha vissuto nel novembre 2025. La Viarte è una festa consolidata ed è giusto sapersi rinnovare nel rispetto della tradizione, portando nuove energie e nuova creatività”, dichiara Elena Gasparin, vicepresidente dell’associazione.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ad arricchire il percorso verso la Festa della Viarte con eventi collaterali, un elemento importante di visibilità sia per il territorio sia per la festa stessa. Quest’anno vedremo la collaborazione con realtà importanti: si è creata una bella sinergia anche da parte dei commercianti e delle associazioni locali, che rappresentano una parte attiva e fondamentale della manifestazione”.

Il valore culturale della Viarte

“In occasione della 28ª edizione della Viarte, desidero sottolineare il valore culturale e sociale di una manifestazione che da anni rappresenta un ponte tra tradizione e futuro. La Viarte non è solo una festa del territorio, ma un’esperienza viva che permette soprattutto ai giovani di scoprire e riscoprire il Monte Quarin come luogo di incontro, condivisione e relazione con la natura”, afferma l’assessore alla cultura del Comune di Cormons, Anna Bortolotti.

“Attraverso laboratori, passeggiate, musica e momenti di socialità, le nuove generazioni entrano in contatto con la storia e l’identità di Cormons, rendendole attuali e partecipate. È da qui, dall’entusiasmo e dalla presenza dei giovani, che passa la continuità culturale della nostra comunità”.