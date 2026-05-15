Due escursionisti dispersi sopra Verzegnis, ricerche nella zona di Sella Chianzutan

Ricerche in corso nella zona di Verzegnis, in provincia di Udine, per il possibile mancato rientro di due escursionisti di lingua germanica, la cui età al momento non è nota. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un cittadino austriaco e di un cittadino tedesco.

L’allarme è scattato intorno alle 12, quando la Sores ha attivato le stazioni di Forni Avoltri e Udine del Soccorso Alpino, insieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale. A presentare denuncia di scomparsa è stato il padre di uno dei due escursionisti.

La Vespa ritrovata a Sella Chianzutan

Un primo elemento utile alle ricerche è arrivato dal ritrovamento della loro Vespa, individuata nella zona di Sella Chianzutan. Da lì potrebbe essere partito l’itinerario seguito dai due escursionisti.



Tra le ipotesi al vaglio dei soccorritori c’è il percorso che, dalla sella, segue il sentiero 811 passando per Casera Avrint, il Bivacco Carcadè e il Monte Piombada. Si tratta di un’area montana che, soprattutto in caso di maltempo o scarsa visibilità, può rendere più complesse le operazioni di ricerca.

Soccorritori sul posto, elicottero fermo per il meteo

Al momento sono impegnati sul territorio diversi operatori del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza. Un tecnico di elisoccorso si trova in attesa all’elibase di Tolmezzo, pronto a partire non appena le condizioni meteo consentiranno una perlustrazione aerea della zona.



Nel frattempo, una squadra sta raggiungendo il Carcadè dal sentiero 827, salendo dal versante opposto, da Stavoli Palar, per ampliare l’area controllata e verificare i possibili punti di passaggio dei due escursionisti.