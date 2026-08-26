Attività ludico-didattica gratuita per bambini dai 4 ai 12 anni tra prove di abilità, giochi in sella e percorsi in bicicletta.

Sabato 29 agosto, dalle 10.30 alle 12.30, Villa Manin ospiterà “Gioco Ciclismo”.

L’appuntamento si terrà nella Piazza Tonda di Villa Manin, tra le esedre, a Passariano di Codroipo.

L’attività è dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli alla pratica sportiva del ciclismo.

L’iniziativa è promossa dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC FVG).

L’appuntamento fa parte del ciclo di eventi collegati alla mostra “Ruota Libera. La bicicletta nell’evoluzione sociale dell’Italia”.

L’ingresso è gratuito e libero.

Giochi e prove in bicicletta

Durante la mattinata i bambini potranno partecipare a un percorso dedicato al ciclismo.

Sono previste prove con birilli e slalom. Ci saranno anche piccoli esercizi di destrezza.

Le attività permetteranno ai partecipanti di migliorare il controllo della bici. I bambini potranno inoltre prendere confidenza con alcuni gesti tipici del ciclismo.

Tra le prove ci sarà anche il passaggio con presa della borraccia. L’esercizio si ispira a una delle dinamiche più riconoscibili delle gare ciclistiche.

Mountain bike e casco obbligatori

Il laboratorio sarà condotto da Cristian Calligaro, ex atleta e fondatore di VELORA.

L’attività sarà realizzata insieme ai partner dell’iniziativa.

Per partecipare è necessario presentarsi con mountain bike e casco.

“Gioco Ciclismo” nasce dalla collaborazione con ASD Pedale Manzanese, FCI Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Jam’s Bike, VELORA e FVG Bike.

La mostra “Ruota Libera” a Villa Manin

L’appuntamento del 29 agosto conclude il ciclo di eventi promosso da ERPAC FVG nell’ambito della mostra “Ruota Libera. La bicicletta nell’evoluzione sociale dell’Italia”.

La mostra sarà visitabile a Villa Manin fino al 30 agosto 2026.

L’esposizione è curata dal collezionista Mario Cionfoli di Vicenza. Il percorso racconta la storia della bicicletta attraverso due secoli di trasformazioni.

In mostra sono presenti 62 biciclette storiche e contemporanee.

Gli esemplari provengono dal museo “Bicicleria” di Vicenza, dal Museo della Bicicletta di Salcedo, dalla Collezione Renato Bulfon di Mortegliano e dalla collezione privata di Alessandro Gallici.

Tra i modelli esposti ci sono la Legnano di Gino Bartali del 1946, la Colnago di Tadej Pogačar e la bici di Marco Pantani.

Il percorso comprende anche fotografie d’epoca, documenti originali e materiali d’archivio.

La mostra racconta l’evoluzione tecnica della bicicletta. Viene inoltre approfondito il ruolo del mezzo nel processo di emancipazione femminile.

Tra le figure ricordate c’è Alfonsina Strada. Fu l’unica donna a partecipare al Giro d’Italia maschile nel 1924.

Informazioni sull’evento

Titolo: Gioco Ciclismo

Quando: sabato 29 agosto, dalle 10.30 alle 12.30 circa

Dove: Piazza Tonda di Villa Manin, tra le esedre, Passariano di Codroipo (UD)

A chi è rivolto: bambini dai 4 ai 12 anni

Ingresso: gratuito e libero

Cosa portare: mountain bike e casco

Informazioni sulla mostra

“Ruota Libera. La bicicletta nell’evoluzione sociale dell’Italia”

Sede: Villa Manin, Passariano di Codroipo (UD)

Periodo: fino al 30 agosto 2026

Orari: da martedì a domenica, dalle 10 alle 19

Info: www.villamanin.it – [email protected] – 0432 821211