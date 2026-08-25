Street food da tutto il mondo a Lignano: tre giorni di sapori sul lungomare

L’International Street Food fa tappa a Lignano.

Lignano Sabbiadoro si prepara ad accogliere tre giorni dedicati ai sapori italiani e internazionali. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, in Riviera Corso delle Nazioni, farà tappa l’International Street Food, arrivato al suo 82° appuntamento della decima edizione.



Il festival itinerante porterà nella località balneare specialità provenienti da diverse regioni italiane e cucine dal resto del mondo, tra piatti tradizionali, proposte gourmet, birre artigianali e preparazioni tipiche dello street food. La manifestazione è ideata e organizzata da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, in collaborazione con Confartigianato Imprese Udine e con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro.

Tre sere di street food con ingresso gratuito

Gli stand apriranno venerdì 28 agosto alle 17 e resteranno operativi fino a mezzanotte. Gli stessi orari saranno osservati anche sabato 29 e domenica 30 agosto, sempre dalle 17 alle 24. L’ingresso sarà gratuito per tutte e tre le giornate. L’obiettivo è offrire ai visitatori un percorso gastronomico capace di unire le tradizioni regionali italiane alle cucine internazionali, trasformando Corso delle Nazioni in un grande spazio dedicato al cibo di strada.



Tra le proposte annunciate ci saranno i burger di carne maremmana e gli immancabili arrosticini abruzzesi, accanto alle specialità della cucina siciliana. Il viaggio proseguirà poi oltre i confini nazionali, con piatti della cucina messicana, argentina e venezuelana. Tra le specialità anche la Reina Pepiada, proposta in versione 100% gluten free certificata, oltre a paella e pesce fritto.



Spazio inoltre ai panini con il polpo e all’American BBQ, caratterizzato dalla lunga cottura e dall’affumicatura della carne. Per chiudere con qualcosa di dolce ci sarà invece il Kürtőskalács, conosciuto anche come kurtos, tradizionale dolce ungherese cotto allo spiedo. Ad accompagnare i piatti sarà una selezione di birre artigianali italiane ed estere.

La decima edizione dell’International Street Food

“La decima edizione dell’International Street Food non è solo una ricorrenza, ma un vero traguardo epocale per il nostro percorso – spiega Alfredo Orofino, ideatore della manifestazione e presidente di A.I.R.S. –. In questi dieci anni abbiamo lavorato incessantemente per nobilitare il cibo di strada, operando una selezione severa e attenta degli operatori per garantire sempre il massimo dell’eccellenza”.



Orofino sottolinea inoltre l’importanza della tappa friulana: “Siamo particolarmente orgogliosi di portare la nostra 82ª tappa a Lignano Sabbiadoro: vogliamo che questo appuntamento diventi un momento di pura festa e condivisione, capace di lasciare un ricordo indelebile nel cuore e nella memoria di chiunque deciderà di intraprendere questo viaggio con noi”.

Lo street food arriva anche su Rai 2

Il tour è anche al centro del docu-reality “Il Trono del Gusto”, prodotto da RG Factory e dedicato al mondo dello street food e ai suoi protagonisti. La decima puntata sarà trasmessa su Rai 2 sabato 29 agosto alle 11.15, raccontando storie, operatori e sfide gastronomiche legate al tour nazionale guidato da Alfredo Orofino.



Quello di Lignano sarà dunque un fine settimana all’insegna di sapori, profumi e cucine provenienti da Paesi diversi, in una delle ultime grandi occasioni dell’estate per vivere la località balneare tra gastronomia e convivialità. Negli stessi giorni l’International Street Food farà tappa anche a Bracciano e Montesilvano, proseguendo il lungo calendario nazionale della manifestazione.