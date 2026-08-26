Doppio appuntamento per la rassegna delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, tra teatro amatoriale, lingua friulana e degustazioni.

Si conclude giovedì 27 agosto la rassegna “Un calice a teatro”, inserita nel programma estivo delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Il gran finale propone un doppio appuntamento a San Giovanni di Casarsa della Delizia e Remanzacco, con spettacoli teatrali amatoriali a ingresso libero e degustazioni offerte dalle cantine locali.

La rassegna unisce il teatro alla convivialità, portando nelle piazze produzioni teatrali in lingua friulana e valorizzando le produzioni vitivinicole del territorio.

A Casarsa lo spettacolo “Cocis e Melons te so stagions”

A San Giovanni di Casarsa della Delizia, alle 21, la piazzetta di Borgo Runcis ospiterà la serata teatrale con degustazione organizzata dal Comune e dalla Biblioteca Civica, dalla Pro Casarsa della Delizia e dal comitato Borc di Runcis, che celebra i suoi 30 anni.

In scena ci sarà “Cocis e Melons te so stagions”, della compagnia teatrale Lis Anforis di Sevegliano.

Al termine dello spettacolo è prevista la degustazione delle produzioni vinicole delle aziende La Delizia, Bagnarol e Ramuscello, insieme agli spumanti vincitori della selezione Filari di Bolle.

L’ingresso è libero.

A Remanzacco la Compagnia Ndecenze

Sempre giovedì 27 agosto, a Remanzacco, l’appuntamento si terrà in Vicolo Italico, dietro il Municipio.

La Compagnia Teatrale Ndecenze porterà in scena lo spettacolo “Per Motivi Familiari”. Il Comune accompagnerà la serata con i vini di Vigne del Malina, Vigne degli Olmi e Cantina Casali Magnis.

Teatro e convivialità

«Con questa rassegna itinerante – commenta il vicecoordinatore regionale delle Città del Vino Maurizio D’Osualdo – abbiamo voluto unire ancora una volta lo spettacolo alla convivialità, offrendo occasioni d’incontro capaci di far assaporare piccoli sorsi di cultura e di divertimento».

D’Osualdo sottolinea inoltre il ruolo del teatro in lingua locale e delle cantine del territorio nella valorizzazione dell’identità locale e nel legame tra comunità, piazze storiche ed eccellenze vitivinicole.

Il programma della rassegna

Il cartellone di “Un calice a teatro” ha preso il via a luglio con gli appuntamenti di San Floriano del Collio/Števerjan, Chiopris-Viscone e Moimacco.

La rassegna propone produzioni che spaziano tra diverse sfumature della commedia e della narrazione in lingua friulana. Sul palco sono state coinvolte storiche formazioni regionali come il Gruppo Teatrale El Tendon di Corno di Rosazzo, la Compagnia Teatro Maravee di Codroipo, il Gruppo I Pignots di Artegna, la Compagnia Teatrale Lis Anforis di Sedegliano e la Compagnia Teatrale Ndecenze di Udine.

Ogni compagnia vanta una lunga esperienza nel teatro amatoriale e nella valorizzazione delle tradizioni espressive locali.