Ha perso il controllo dell’auto dopo aver accusato, con ogni probabilità, un malore. La vettura è finita contro un palo e per Paolo Alonge, 59 anni, non c’è stato nulla da fare. È morto così, lunedì, a Fraforeano.

Alonge, autista di origine siciliana e residente nella frazione, si trovava al volante quando si sarebbe sentito improvvisamente male. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe cercato di accostare e fermare l’auto, senza però riuscire a evitare l’impatto.

A dare l’allarme sono state alcune persone che si trovavano nella zona e hanno notato quanto era accaduto. La richiesta di soccorso è partita immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari. Per il 59enne, però, non c’era più nulla da fare. Dopo le verifiche, gli operatori hanno constatato il decesso.