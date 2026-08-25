Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 26 agosto

Il meteo in Friuli.

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata e calda quella di mercoledì 26 agosto in Friuli Venezia Giulia. Su pianura e costa il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, mentre sulle aree montane nel pomeriggio aumenterà la presenza di nubi. Le temperature saliranno ulteriormente, con massime fino a 32 gradi in pianura e valori che lungo la costa potranno raggiungere i 31 gradi.

Sole su pianura e costa

Su pianura e costa è previsto cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Lungo il litorale e nelle zone pianeggianti soffieranno venti a regime di brezza, senza particolari fenomeni meteorologici da segnalare.

Le temperature minime in pianura saranno comprese tra 16 e 19 gradi, mentre durante le ore più calde si raggiungeranno valori tra 30 e 32 gradi. Sulla costa le minime oscilleranno tra 20 e 22 gradi, con massime comprese tra 28 e 31 gradi.

Sulla zona montana la mattinata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio la situazione diventerà invece più variabile a causa della formazione di cumuli, tipica delle ore più calde.