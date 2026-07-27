Il Volo arriva a Villa Manin: una notte di grande musica il 31 luglio

Villa Manin si prepara ad accogliere una delle tappe dell’estate musicale in Friuli Venezia Giulia. Venerdì 31 luglio Il Volo sarà in concerto a Codroipo, nella storica dimora di Passariano, per una serata inserita nel World Tour 2026-2027 del trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

L’appuntamento porterà in regione uno spettacolo che ripercorre il percorso artistico del gruppo, tra grandi classici della musica italiana, repertorio lirico e i brani che hanno accompagnato la carriera internazionale de Il Volo.

Il tour mondiale fa tappa in Friuli Venezia Giulia

La data di Villa Manin è parte della tournée estiva che sta portando il trio in diverse città italiane ed europee, tra Italia, Spagna e Grecia.

Dopo le tappe di Pistoia, Asti, Vigevano, Siracusa e diversi appuntamenti internazionali, Il Volo arriverà a Codroipo prima di proseguire il viaggio musicale verso altre prestigiose location italiane, tra cui Forte dei Marmi, Barletta, Alghero e il Teatro Antico di Taormina. Uno spettacolo pensato per valorizzare anche i luoghi che lo ospitano, con una produzione che unisce eleganza, interpretazione e la forza delle voci del trio.

Una carriera tra musica italiana e palcoscenici internazionali

Nato nel 2009, Il Volo è diventato negli anni uno dei gruppi italiani più conosciuti nel mondo, portando la tradizione musicale italiana sui principali palcoscenici internazionali. Il concerto di Villa Manin sarà quindi un’occasione per ascoltare dal vivo un repertorio che spazia dalle atmosfere più vicine alla lirica fino ai successi che hanno consolidato la popolarità del gruppo.

Gli appuntamenti estivi anticiperanno la quarta edizione di “Tutti per Uno”, il progetto ideato da Michele Torpedine che vedrà Il Volo protagonista a Palazzo Te a Mantova il 24, 26 e 27 settembre. Il tour proseguirà poi negli Stati Uniti a novembre e tornerà in Italia a dicembre con cinque appuntamenti nei palasport, prima di una nuova tournée europea prevista nell’autunno del 2027.