Lignano, consegnata la 37ª Bandiera Blu: acque eccellenti e spiagge al top

Il mare di Lignano Sabbiadoro si conferma tra i più apprezzati d’Italia. Tutti i punti monitorati lungo il litorale lignanese hanno ottenuto la classificazione di qualità eccellente delle acque di balneazione, confermando il ruolo della località friulana ai vertici nazionali per la tutela ambientale e la qualità dei servizi.

Il risultato è stato celebrato lunedì 27 luglio al Beach & Lounge Bar del Riviera Resort Hotel, dove si è svolta la cerimonia di consegna della 37ª Bandiera Blu consecutiva assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alla spiaggia di Lignano Sabbiadoro e agli approdi turistici cittadini.

Il riconoscimento alla qualità del mare e dei servizi

La Bandiera Blu viene assegnata ogni anno alle località che si distinguono sulla base di criteri internazionali legati alla qualità delle acque, alla gestione ambientale, alla depurazione, alla sicurezza delle spiagge, alla mobilità sostenibile, ai servizi offerti ai bagnanti e alle attività di educazione ambientale.

Per Lignano il riconoscimento arriva dopo un monitoraggio costante delle acque marine. Arpa Friuli Venezia Giulia ha seguito sei punti di raccolta lungo il fronte mare della località, utili alla definizione della classe di balneabilità.

Durante la cerimonia sono stati presentati anche gli esiti dello studio condotto dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale sulle acque marine e lagunari dopo le ondate di calore registrate nel mese di giugno.

“Un risultato che appartiene a tutta la comunità”

Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi, che ha sottolineato il valore del riconoscimento. “Questa Bandiera Blu è il risultato di un grande lavoro di squadra, nel quale ciascuno, con il proprio impegno e le proprie competenze, ha contribuito a costruire un risultato che rende orgogliosa tutta la comunità”, ha dichiarato.

Il primo cittadino ha ricordato il percorso costruito negli anni per mantenere elevati standard ambientali, migliorare i servizi e promuovere un modello di turismo sempre più sostenibile.

Bordin: “La qualità del territorio nasce dal lavoro quotidiano”

Alla consegna della Bandiera Blu è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin: “La bellezza è la grande forza di Lignano e riconoscimenti come la Bandiera Blu dimostrano quanto la nostra Regione sappia valorizzare il proprio patrimonio naturale“, ha affermato.

Secondo Bordin, il risultato nasce dalla collaborazione tra istituzioni, amministrazioni, operatori turistici e cittadini. “Non dobbiamo mai dare nulla per scontato. Se oggi possiamo presentare dati così importanti è perché, negli anni, tante persone hanno lavorato con competenza e lungimiranza”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di continuare a investire sulla qualità dei servizi e sul turismo.

Una rete di istituzioni e operatori

Alla cerimonia hanno partecipato anche la consigliera regionale Maddalena Spagnolo, il vicesindaco Manuel Massimiliano La Placa, l’assessore Marina Bidin, il consigliere delegato Massimo Brini, la responsabile della struttura Qualità delle acque marine e di transizione di Arpa Fvg Claudia Orlandi e Marina Lipizer dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale.

Il riconoscimento è stato inoltre dedicato al lavoro quotidiano di operatori turistici, gestori delle marine, concessionari della spiaggia, uffici comunali, associazioni e cittadini che contribuiscono alla tutela del territorio.