Carburanti, calano i prezzi di diesel e benzina in Slovenia: ecco quanto si paga

Nuovo aggiornamento per i prezzi dei carburanti in Slovenia. Da domani, martedì 28 luglio, fino a lunedì 3 agosto 2026, entreranno in vigore i nuovi prezzi massimi consentiti al dettaglio per benzina e gasolio, che sono in calo rispetto alla settimana precedente.

Benzina a 1,603 euro e gasolio a 1,828 euro al litro

Nel nuovo periodo il prezzo massimo della benzina in Slovenia sarà fissato a 1,603 euro al litro, mentre quello del gasolio scenderà a 1,828 euro al litro. Per un pieno da 50 litri, la spesa sarà quindi di circa 80,15 euro per la benzina e 91,40 euro per il gasolio.

Il nuovo aggiornamento porta a una riduzione rispetto ai valori precedenti: la benzina passa infatti da 1,649 euro al litro a 1,603 euro al litro, mentre il gasolio scende da 1,855 euro al litro a 1,828 euro al litro.

Il confronto con i prezzi in Friuli Venezia Giulia

Il dato è particolarmente osservato dagli automobilisti del Friuli Venezia Giulia, dove il costo dei carburanti continua a essere più elevato. Secondo i dati di oggi, disponibili sul sito del Ministero, in regione il prezzo medio praticato in modalità self è di 1,999 euro al litro per la benzina e di 2,213 euro al litro per il gasolio.

Su un pieno da 50 litri significa una spesa media di circa 99,95 euro per la benzina e 110,65 euro per il gasolio, quasi 20 euro in più rispetto ai nuovi prezzi massimi sloveni. Nel valutare se vale la pena andare a fare il pieno oltreconfine, però, è necessario considerare anche le agevolazioni sui carburanti di cui gode il Fvg a seconda della fascia di appartenenza.