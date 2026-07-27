Il Fvg diventa un set Rai: il regista di Mare Fuori gira la nuova serie “Nemo”

Il Friuli Venezia Giulia torna protagonista sul piccolo schermo: sono infatti in corso sul territorio regionale le riprese di “Nemo – Chi ha ucciso Sofia”, la nuova serie Rai in sei episodi diretta da Carmine Elia e coprodotta da Rai Fiction e Filmmaster.

La produzione resterà in regione per circa sette settimane, con le riprese concentrate a Trieste e dintorni, grazie anche al contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG. Una nuova occasione di visibilità per il territorio, che negli ultimi anni è diventato una delle location più richieste dalle produzioni audiovisive italiane.

Nel cast Giacomo Giorgio, Alessandra Mastronardi e Federica Sabatini

La serie vede alla regia Carmine Elia, uno dei nomi più conosciuti della fiction italiana contemporanea, autore di produzioni di successo come “Mare Fuori”, “Belcanto” e “Sara – La donna nell’ombra”.

Per il regista si tratta di un ritorno in Friuli Venezia Giulia: Elia aveva infatti già lavorato a Trieste per la serie Rai “La porta rossa”, contribuendo a portare la città all’attenzione del pubblico nazionale come set televisivo.

Nel cast di “Nemo – Chi ha ucciso Sofia” ci sono Giacomo Giorgio, Alessandra Mastronardi e Federica Sabatini. La sceneggiatura è firmata da Maurizio Careddu, Vittorio Testa, Adil Bellafqih, Jenny Bertoldo e Francesco Tosco.

Il mistero della morte di Sofia

La serie racconta la storia di Flavio, un ex criminale convinto che la morte della sorella Sofia non sia stata un suicidio.

Determinato a scoprire la verità, decide di infiltrarsi nel prestigioso liceo frequentato dalla ragazza fingendosi un insegnante. La sua ricerca lo porterà a confrontarsi con una figura misteriosa che si nasconde dietro il nome di Nemo. Un intreccio tra mistero, indagine e segreti che accompagnerà i sei episodi della nuova produzione Rai.

Un set che coinvolge anche le maestranze locali

Le riprese in corso a Trieste coinvolgono anche una ventina di professionisti e maestranze locali, rafforzando la collaborazione tra la produzione e la Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG.

La presenza di produzioni televisive nazionali rappresenta un’opportunità per il comparto audiovisivo regionale e contribuisce a consolidare il ruolo del Friuli Venezia Giulia come territorio capace di ospitare grandi set cinematografici e televisivi.