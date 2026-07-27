Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 28 luglio

Meteo stabile sulla regione: martedì 28 luglio, cielo in prevalenza sereno sul Friuli Venezia Giulia. Sulla zona montana, nella prima parte della giornata, sarà possibile una maggiore presenza di nuvolosità. Durante la notte sulle aree orientali soffierà il Borino, mentre successivamente i venti saranno deboli e a regime di brezza.

Le temperature saranno comprese in pianura tra 18 e 21 gradi di minima e 30 e 33 gradi di massima. Sulla costa i valori oscilleranno tra 21 e 23 gradi di minima e 28 e 30 gradi di massima. In montagna le temperature previste saranno di 13 gradi a 2000 metri e di 21 gradi a 1000 metri.