Palestre, piscine e sport a prezzo ridotto: l’idea di ASUFC per il benessere dei dipendenti

Più opportunità per fare attività fisica e prendersi cura della propria salute. È l’obiettivo del nuovo progetto promosso da ASUFC, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, che punta a creare una rete di accordi con palestre, piscine, associazioni ed enti sportivi del territorio per offrire agevolazioni ai propri dipendenti.

L’Azienda ha infatti aperto una manifestazione di interesse rivolta agli operatori del settore sportivo e motorio del Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di raccogliere proposte di sconti e promozioni dedicate al personale che lavora nella sanità.

Sconti per palestre, corsi e attività sportive

Il progetto prevede la possibilità, per le strutture interessate, di proporre condizioni agevolate per i dipendenti ASUFC: dalle iscrizioni alle palestre ai corsi sportivi, fino ai pacchetti di ingresso utilizzabili anche in più sedi sul territorio regionale.

Le realtà aderenti potranno inoltre proporre attività pensate appositamente per il personale dell’Azienda sanitaria. Per usufruire delle promozioni, i dipendenti interessati dovranno semplicemente presentarsi nelle strutture convenzionate mostrando una copia del tesserino aziendale e un’autocertificazione.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle politiche di promozione della salute portate avanti da ASUFC, che aderisce alla Rete Internazionale degli Ospedali per la Promozione della Salute e dei Servizi Sanitari (HPH). L’Azienda punta così a integrare sempre di più la prevenzione e gli stili di vita sani nella propria organizzazione, partendo proprio dal benessere psicofisico delle persone che ogni giorno lavorano nel sistema sanitario.

Candidature aperte fino al 31 dicembre 2026

Gli enti pubblici e privati, le palestre, le piscine, le società e le associazioni sportive interessate possono presentare la propria proposta entro il 31 dicembre 2026.

Le adesioni che arriveranno saranno progressivamente condivise con i dipendenti ASUFC, così da permettere l’avvio delle convenzioni già con le prime strutture disponibili. L’avviso pubblico e tutte le informazioni sono disponibili sul sito di ASUFC nella sezione “Notizie” della homepage.