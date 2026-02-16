My name is Nina: a Codroipo l’omaggio in musica a Nina Simone

A Codroipo omaggio in musica a Nina Simone.

A Codroipo l’omaggio a Nina Simone: prosegue in musica la stagione teatrale di Codroipo, realizzata da Comune e Circuito Ert. Giovedì 19 febbraio alle 20.45 al Teatro Benois De Cecco andrà in scena My name is Nina. A Portrait of Nina Simone, spettacolo che intreccia parole, musica e immagini per raccontare una delle figure più rappresentative della cultura afroamericana del Novecento. Il progetto, prodotto da Euritmica, porta la firma di Valerio Marchi anche voce narrante della serata. Accanto a lui Graziella Vendramin alla voce e alle percussioni, Alessandro Scolz al pianoforte, Romano Todesco al contrabbasso ed Emanuel Donadelli alla batteria.

Lo spettacolo dipinge il ritratto di un’artista straordinaria e di una donna combattiva, attraverso brani originali e canzoni che Nina Simone rese celebri nei suoi concerti in tutto il mondo. Un percorso musicale e narrativo che attraversa una vita intensa e complessa, segnata da successi, contraddizioni, solitudine e da un costante impegno civile.

Icona del jazz negli anni delle battaglie per i diritti civili, Simone scelse di cantare “per la sua gente”, assumendo posizioni sempre più radicali e allontanandosi progressivamente dall’industria musicale americana. La sua fu un’esistenza in continuo movimento, tra ricerca artistica e spostamenti da un Paese all’altro.

Il progetto è nato interamente in Friuli. A dare voce a Eunice Kathleen Waymon – questo il vero nome dell’artista originaria del North Carolina – è una delle vocalist più eclettiche della scena jazz regionale, Graziella Vendramin. A sostenerla, una formazione di musicisti di grande esperienza che accompagna con sensibilità il racconto musicale.

Valerio Marchi, scrittore e autore teatrale, ha già dedicato numerosi lavori a grandi figure della storia della musica, tra cui una biografia su John Coltrane.