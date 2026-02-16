Tenta di rubare vestiti da un negozio di Reana del Rojale, donna 44enne bloccata e denunciata per furto aggravato.

I carabinieri di Feletto Umberto hanno deferito in stato di libertà una donna straniera di 44 anni, residente a Udine, per il reato di furto aggravato. La donna è stata sorpresa dal personale della sede di Reana del Rojale di una nota catena di negozi di abbigliamento, mentre tentava di uscire dallo store con un capo di vestiario senza averlo pagato.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la pattuglia dei carabinieri di Feletto Umberto, impegnata in un servizio di prevenzione sul territorio contro i reati predatori. Ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri hanno permesso di verificare che l’indumento indossato dalla donna in quel frangente era di presumibile provenienza furtiva.

Infatti un analogo capo di abbigliamento era stato asportato in data 2 febbraio presso la sede di Ronchi dei Legionari (GO) della stessa catena di negozi. La refurtiva, del valore complessivo di 1.400 euro, è stata recuperata e restituita al personale del negozio.