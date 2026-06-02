A Codroipo il Premio regionale Sostenibilità: protagonisti gli studenti

Un premio regionale sulla sostenibilità per gli studenti del Fvg.

Saranno gli studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia i protagonisti della terza edizione del Premio regionale Sostenibilità, l’iniziativa promossa da Confcooperative FVG insieme all’Associazione regionale delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento è in programma venerdì 5 giugno, dalle 15, al Teatro Benois De Cecco di Codroipo, nell’ambito dell’assemblea dei rappresentanti delle 497 cooperative aderenti a Confcooperative FVG, realtà che complessivamente danno lavoro a 26.681 addetti sul territorio regionale.

Il percorso degli studenti

Al centro della manifestazione ci saranno gli elaborati realizzati dagli studenti nell’ambito di un percorso dedicato all’educazione alla sostenibilità. L’iniziativa ha coinvolto 23 classi delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da diverse aree del Friuli Venezia Giulia, chiamate a raccontare, attraverso linguaggi e strumenti comunicativi differenti, il modo in cui le imprese cooperative del proprio territorio affrontano concretamente le sfide ambientali, sociali ed economiche.

I ragazzi sono stati accompagnati in questo percorso dall’area Educazione cooperativa di Confcooperative FVG, che da oltre vent’anni porta nelle scuole regionali progetti dedicati all’imprenditorialità, all’educazione finanziaria e alla sostenibilità.

Sostenibilità sempre più centrale per le cooperative

Alla cerimonia prenderanno parte anche l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Università e Ricerca Alessia Rosolen e il prorettore dell’Università di Udine, professor Giorgio Alberti.

Il tema della sostenibilità assume un peso crescente anche all’interno del movimento cooperativo regionale. Secondo una recente indagine di Confcooperative FVG, il 77% delle cooperative segnala rischi legati al cambiamento climatico, mentre il 54% ha già adottato soluzioni per ridurre i consumi energetici e il 49% utilizza materiali o materie prime sostenibili.

Numeri che raccontano una trasformazione già in corso e che il premio punta a far conoscere anche attraverso lo sguardo delle nuove generazioni, chiamate a osservare il territorio e a interpretarne le esperienze più innovative.

Lo spettacolo finale

Al termine delle premiazioni, alle 17.30, il pubblico potrà assistere gratuitamente allo spettacolo “RiconoScienza – la scienza raccontata da chi la vive”, con Mauro Ferrari e Piero Sidoti, accompagnati da quattro musicisti.

L’evento unirà divulgazione scientifica, musica e teatro, con l’obiettivo di avvicinare soprattutto i giovani ai temi della ricerca, della conoscenza e della responsabilità verso il futuro.