Musei Civici di Pordenone: giugno si accende con visite, laboratori e archeologia

Un mese di cultura, scoperte e attività per tutte le età. I Musei Civici di Pordenone propongono per giugno un calendario ricco di appuntamenti, tra visite guidate, laboratori creativi, incontri divulgativi e iniziative speciali legate alle Giornate Europee dell’Archeologia. Un programma pensato per coinvolgere visitatori singoli, famiglie, bambini e appassionati, valorizzando il patrimonio museale cittadino e offrendo nuove occasioni per avvicinarsi alla storia, all’arte e alla natura.



Gli appuntamenti prenderanno il via sabato 6 giugno al Museo di Storia Naturale, con la presentazione del libro “Testimoni del passato” di Adriano Noacco. La pubblicazione accompagna il pubblico alla scoperta dei fossili presenti nelle montagne del comprensorio pordenonese, ricostruendo attraverso il loro racconto il passato geologico del territorio.

Conchiglie protagoniste al Museo di Storia Naturale

Il giorno successivo, domenica 7 giugno alle 15.30, sempre al Museo di Storia Naturale “Silvia Zenari”, è in programma una visita guidata alla mostra “Conchiglie. Gioielli dal mare e loro strategie”. Il percorso condurrà i visitatori tra esemplari provenienti da diverse parti del mondo, raccontando la bellezza delle conchiglie e le sorprendenti strategie evolutive degli organismi che le producono.

La visita avrà una durata di circa un’ora, sarà aperta a tutti e la prenotazione è consigliata entro il giovedì precedente.

Pordenone celebra le Giornate Europee dell’Archeologia

Uno dei momenti centrali del mese sarà il fine settimana del 13 e 14 giugno, quando Pordenone parteciperà, in collaborazione con la Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia, alle Giornate Europee dell’Archeologia.

Per l’occasione sarà previsto l’ingresso gratuito al Museo Archeologico del Friuli Occidentale, insieme a visite guidate combinate al sito archeologico della villa romana di Torre e alla sezione romana del museo. I turni si svolgeranno al mattino, alle 9.30 e alle 10.30, e nel pomeriggio, alle 14.30 e alle 15.30, con punto di ritrovo presso la villa romana.

Non mancheranno le attività dedicate ai più giovani. Sabato 13 giugno alle 16.30, alla villa romana, è previsto un laboratorio per bambini e ragazzi dedicato alla vita quotidiana nell’antica Roma. Domenica 14 giugno, sempre alle 16.30, al museo si svolgerà invece il laboratorio “Antichi Romani per un giorno”, pensato per far conoscere curiosità, giochi e attività pratiche del mondo romano.

Tutte le iniziative legate alle Giornate Europee dell’Archeologia saranno gratuite e ad accesso libero, senza necessità di prenotazione.

Laboratori per famiglie tra arte e natura

Il programma proseguirà sabato 20 giugno con il consueto appuntamento mensile per famiglie al Museo di Storia Naturale “Silvia Zenari”. L’attività “Facciamo… la nostra conchiglia artistica!” unirà la visita alla mostra sulle conchiglie a un laboratorio creativo, durante il quale i bambini potranno riprodurre in modo personale e artistico la conchiglia che li avrà colpiti di più.

Il laboratorio avrà una durata di circa due ore ed è rivolto alle famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni.

Domenica 21 giugno, invece, il Museo d’Arte proporrà il laboratorio “Un Bestiario Bizzarro!”. Attraverso l’osservazione delle opere della collezione, grandi e piccoli scopriranno il significato degli animali reali e fantastici nella pittura, per poi cimentarsi nella creazione di creature immaginarie. Anche in questo caso l’attività durerà due ore ed è riservata alle famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni.

A Palazzo Ricchieri un viaggio tra i ritratti

A chiudere il mese sarà, domenica 28 giugno, la visita tematica “Dietro lo sguardo: ritratti a Palazzo Ricchieri”, al Museo d’Arte. L’itinerario accompagnerà i partecipanti alla scoperta della ritrattistica presente nella collezione permanente, tra storie di potere, ambizione, bellezza e rappresentazione di sé.

Il percorso si concluderà con un momento originale: la possibilità di scattarsi un proprio ritratto in versione ottocentesca, trasformando la visita in un’esperienza coinvolgente e partecipata.

Informazioni e prenotazioni

Le attività sono curate dalla Società Cooperativa Mondo Delfino e, salvo le iniziative gratuite delle Giornate Europee dell’Archeologia, sono comprese nel costo del biglietto d’ingresso ai musei. La prenotazione è consigliata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure telefonare al 380 4614951, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì anche dalle 14 alle 17.