Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 2 giugno

Le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di martedì 2 giugno indicano per il mattino una prevalenza di tempo stabile con cielo poco nuvoloso su pianura e costa, mentre sui monti la situazione sarà variabile.

Dal pomeriggio saranno probabili dei rovesci e dei temporali sparsi sulla zona montana, e verso sera la probabilità e la frequenza di temporali aumenterà su tutta la regione. Sulla costa dal pomeriggio soffierà Scirocco moderato, mentre nella notte fra martedì e mercoledì mattina su tutte le zone saranno possibili, a più riprese, dei temporali forti con piogge localmente intense tanto che è stata diramata un’allerta meteo gialla.

Le temperature in pianura oscilleranno tra i 13 e i 16 gradi di minima e i 24 e i 27 gradi di massima, mentre sulla costa si attesteranno tra i 17 e i 20 gradi di minima e i 22 e i 25 gradi di massima. In quota si registrerà una temperatura media di 15 gradi a 1000 metri e di 8 gradi a 2000 metri.