Sant’Antonio a Palazzolo tra tradizione e giovani: il gran finale con Jerry Calà

Un appuntamento centenario, legato alla tradizione religiosa, cresciuto e cambiato nel tempo anche grazie al coinvolgimento delle giovani generazioni. I Festeggiamenti di Sant’Antonio a Palazzolo dello Stella, in calendario dal 6 al 14 giugno “sono diventati un punto di riferimento non solo per la Riviera turistica friulana, ma per tutto il Friuli Venezia Giulia”, ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin alla presentazione dell’iniziativa.

“Questo è merito degli organizzatori, tra cui tanti ragazzi e ragazze che danno una mano al paese e sprigionano energia”, ha aggiunto il presidente del Cr, sottolineando che “Palazzolo ha la fortuna di affacciarsi sulla laguna di Marano e Grado e di essere vicino a Lignano Sabbiadoro. Una posizione che permette di intercettare un flusso turistico importante”.

Il programma dei Festeggiamenti di Sant’Antonio a Palazzolo.

Gabriele Buratto, vicepresidente del Comitato festeggiamenti, è entrato nel dettaglio del programma “ricco e variegato, per tutte le generazioni”. Si inizia sabato 6 giugno con Random, una festa a caso (data esclusiva per il Fvg); venerdì 12 giugno spazio alla musica degli anni’90; sabato 13 giugno ballo liscio e Broccoletti pop; domenica sera gran finale con Jerry Calà.

In mezzo, la Festa del dono, promossa dalla locale sezione dell’Afds che conta 330 iscritti e oltre 300 donazioni all’anno (domenica 7 giugno); la messa, i vespri e la processione nel pomeriggio nel giorno in cui ricorre Sant’Antonio (sabato 13 giugno) e, infine, l’ultimo giorno, il vesparaduno e le finali del torneo di padel.

Gli altri eventi.

Il sindaco, Franco D’Altilia, presente alla conferenza stampa assieme ai rappresentati delle associazioni locali, ha colto l’occasione per ricordare anche gli altri eventi in programma sul territorio: dal treno storico delle Risorgive dello Stella (domenica 7 giugno, già sold out), al pranzo sociale dell’Auser sabato 27 giugno in Bosco Brussa.

E ancora il Concerto del risveglio all’alba del 4 luglio nell’area del porticciolo, l’evento dell’Associazione Rossa Pezzata il 10/11/12 luglio, la Sardellata l’11 luglio, le Notti del vino il 25 luglio, il concerto per arpa di Emanuela Battigelli nella chiesa della Beata Vergine del Suffragio per il calendario di Musica in villa e la festa di San Bortul in via degli Artieri il 24 agosto a cura degli alpini.

“È bello vedere associazioni diverse che operano in sinergia, sono le fondamenta su cui si regge la nostra comunità”, ha concluso Bordin, ringraziando anche il giovane team che si occupa della promozione social degli eventi, raccontando così anche le ricchezze del territorio.